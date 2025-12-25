Language
    Narnaul Accident: जिंदा जल गए तीन जिगरी यार, पूरे गांव में पसरा मातम; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    Narnaul Accident News: नारनौल में एक दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। मृतकों के परिवार ...और पढ़ें

    नारनौल में हुए दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की जलकर मौत। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नारनौल। Narnaul Accident महेंद्रगढ़ के नीरपुर गांव पर गुरुवार को गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे गांव में उस समय मातम पसर गया, जब गांव के ही तीन दोस्तों के हादसे में जिंदा जलने की खबर आई। मरने वालों में पूर्व जिला पार्षद राजकुमार यदुवंशी भी शामिल थे।

    जिगरी दोस्त थे तीनों

    बताया गया कि हादसे में मारे गए तीनों लोग आपस में जिगरी दोस्त थे। ये तीनों कहीं भी घूमने के लिए एक-साथ ही जाते थे। गांव के लोगों का कहना है कि तीनों अधिकतर एक साथ ही रहते थे।   

    तीन परिवारों में मचा कोहराम

    देर रात में हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से शवों को कार से बाहर निकाला। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने तीनों के परिजनों को घटना की सूचना दी। हादसे में तीनों दोस्तों के मारे की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और तीनों के परिवारों में कोहराम मचा है।

    ऐसे हुआ हादसा 

    नेशनल हाइवे 152 डी (National Highway Accident) पर गांव जाट गुवाना टोल प्लाजा के पास एक कार में ट्रॉले की भिडंत हो गई। इस घटना में कार में आग लग गई और कार में सवार गांव नीरपुर के रहने पूर्व जिला पार्षद राजकुमार यदुवंशी, रविदत सिंह व प्रवीण कुमार जिंदा जल गए। यह घटना गुरुवार सुबह करीब तीन बजे हुई। 

    कार में बैठे तीन लोग जिंदा जल गए 

    गाड़ी में प्रवीण कुमार उम्र 45 वर्ष, रविदत उम्र 47 वर्ष और पूर्व जिला पार्षद राजकुमार उम्र 47 वर्ष, सवार थे। तीनों लोग नजदीकी गांव नीरपुर के रहने वाले थे और आपस में तीनों दोस्त थे।

    उधर, आरोपी चालक ट्रॉले को मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रॉले को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

     