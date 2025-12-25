Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नारनौल में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार में आग लगने से पूर्व जिला पार्षद समेत तीन लोग जिंदा जले

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे 152 डी पर गांव जाट गुवाना टोल प्लाजा के पास कार और ट्रॉले की टक्कर में दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर के बाद कार में आग ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतकों का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के नारनौल में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 152-डी पर टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले तेज रफ्तार कैंटर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई और कार सवार तीनों लोग बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सके। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे में गांव नीरपुर निवासी पूर्व जिला पार्षद एवं एडवोकेट राजकुमार यदुवंशी, कपड़ा व्यापारी रविदत्त उर्फ दारा सिंह और टैक्सी चालक प्रवीण उर्फ पौमी की जान चली गई। बताया गया है कि तीनों रात करीब ढाई बजे किया की क्रेंस कार में सवार होकर किसी काम से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए कैंटर ने लापरवाही और तेज गति से कार को टक्कर मार दी।

    वहीं, टक्कर के बाद कार और कैंटर दोनों में आग लग गई। कैंटर चालक गाडी से कूदकर मौके से फरार हो गया, जबकि कार में फंसे तीनों लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और कडी मशक्कत के बाद तीनों शवों को कार से बाहर निकाला गया।

    WhatsApp Image 2025-12-25 at 11.24.54

    मृतक राजकुमार यदुवंशी पेशे से एडवोकेट थे और पूर्व में जिला पार्षद रह चुके थे। रविदत्त का नारनौल में सुभाष पार्क के सामने कपड़े का बड़ा शोरूम है, जबकि प्रवीण टैक्सी चालक था और अविवाहित बताया जा रहा है। राजकुमार के एक पुत्र है, वहीं रविदत्त के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक का विवाह हो चुका है।

    WhatsApp Image 2025-12-25 at 11.25.35

    पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कैंटर चालक की तेज गति और लापरवाही सामने आई है। फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे से नारनौल शहर और गांव नीरपुर में शोक का माहौल है।