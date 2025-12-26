Language
    तीन घरों के बुझ गए चिराग: नारनौल हादसे में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य, कैंटर में भरी थी बीयर की पेटियां

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    नारनौल में एनएच-152डी पर हुए भीषण सड़क हादसे की जांच में अवैध शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में 602 पेटी अंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैंटर के अंदर बीयर की पेटियां मिली हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में जाट गुवाना टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे नंबर 152डी पर हुए भीषण सड़क हादसे की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

    नीरपुर गांव के तीन दोस्तों की जान लेने वाली इस दुर्घटना में शामिल कैंटर अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंटर से पंजाब चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी शराब और बीयर की कुल 602 पेटियां बरामद की हैं। शराब को पशु आहार के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

    बता दें कि बुधवार रात करीब ढाई बजे एनएच-152डी पर कार और कैंटर के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार रॉन्ग साइड से आ रहीं थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई थी, जिसके बाद कार सवार गांव नीरपुर निवासी राजकुमार यादव पूर्व पार्षद, रविदत्त व्यापारी और प्रवीण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद कैंटर चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया था।

    WhatsApp Image 2025-12-26 at 12.38.03

    कंटेनर की जांच में बढ़ा शक

    हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा मिला। जांच के दौरान कंटेनर के भीतर से तेज शराब की गंध आने पर पुलिस का शक गहराया। हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण सुरक्षा को देखते हुए कंटेनर को क्रेन की मदद से सदर थाना नारनौल भिजवाया गया। वहां आबकारी विभाग के एईटीओ की मौजूदगी में कंटेनर को खोला गया।

    पशु आहार की आड़ में शराब की तस्करी

    कंटेनर के आगे की ओर ‘गोदावरी सिल्वर मेश फिड’ नामक पशु आहार के करीब 10 कट्टे रखे गए थे, ताकि किसी को संदेह न हो। जैसे ही इन कट्टों को हटाया गया, उनके पीछे बड़ी संख्या में शराब और बीयर की पेटियां मिलीं। पुलिस ने मौके पर ही पूरी खेप को कब्जे में ले लिया।

    448 पेटी शराब और 154 पेटी बीयर बरामद

    आबकारी विभाग के अनुसार, कैंटर से 448 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिनमें रायल स्टैग, ब्लेंडर प्राइड और रायल चैलेंज ब्रांड की पव्वे, अद्धा और बोतलें शामिल हैं। इसके अलावा 154 पेटी बीयर भी मिलीं, जिनमें किंगफिशर और बडवाइजर ब्रांड के कैन शामिल हैं। इस प्रकार कुल 602 पेटी शराब और बीयर की बरामदगी हुई।

    बैच नंबर मिटाकर छिपाया गया स्रोत

    जांच में यह भी सामने आया कि शराब की बोतलों और पेटियों से बैच नंबर मिटाए गए थे, ताकि इनके स्रोत की पहचान न हो सके। आबकारी विभाग ने शराब को अवैध घोषित करते हुए नमूने लेकर पूरी खेप को सील कर दिया है।

    अज्ञात चालक पर दो मुकदमे दर्ज

    सदर थाना एसएचओ धर्मवीर धनखड़ ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के विरुद्ध दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इनमें आबकारी अधिनियम की धारा 61-4/20 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 320 दर्ज किया गया है। इसके अलावा हादसा कर मौके से फरार होने का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस अब कैंटर मालिक और फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है।