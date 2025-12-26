तीन घरों के बुझ गए चिराग: नारनौल हादसे में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य, कैंटर में भरी थी बीयर की पेटियां

जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में जाट गुवाना टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे नंबर 152डी पर हुए भीषण सड़क हादसे की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नीरपुर गांव के तीन दोस्तों की जान लेने वाली इस दुर्घटना में शामिल कैंटर अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर जा रहा था। पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंटर से पंजाब चंडीगढ़ मार्का अंग्रेजी शराब और बीयर की कुल 602 पेटियां बरामद की हैं। शराब को पशु आहार के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

बता दें कि बुधवार रात करीब ढाई बजे एनएच-152डी पर कार और कैंटर के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार रॉन्ग साइड से आ रहीं थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई थी, जिसके बाद कार सवार गांव नीरपुर निवासी राजकुमार यादव पूर्व पार्षद, रविदत्त व्यापारी और प्रवीण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद कैंटर चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया था।

कंटेनर की जांच में बढ़ा शक हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा मिला। जांच के दौरान कंटेनर के भीतर से तेज शराब की गंध आने पर पुलिस का शक गहराया। हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण सुरक्षा को देखते हुए कंटेनर को क्रेन की मदद से सदर थाना नारनौल भिजवाया गया। वहां आबकारी विभाग के एईटीओ की मौजूदगी में कंटेनर को खोला गया।

पशु आहार की आड़ में शराब की तस्करी कंटेनर के आगे की ओर ‘गोदावरी सिल्वर मेश फिड’ नामक पशु आहार के करीब 10 कट्टे रखे गए थे, ताकि किसी को संदेह न हो। जैसे ही इन कट्टों को हटाया गया, उनके पीछे बड़ी संख्या में शराब और बीयर की पेटियां मिलीं। पुलिस ने मौके पर ही पूरी खेप को कब्जे में ले लिया।