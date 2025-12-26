Language
    एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव, घरों में नहीं जले चूल्हे; 3 दोस्तों की मौत से सदमे में पूरा शहर

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    नारनौल में नेशनल हाईवे 152डी पर भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कैंटर और कार की टक्कर के बाद कार में आग लगने से उसमें स ...और पढ़ें

    Hero Image

    नीरपुर गांव में तीनों की अंत्येष्टी में शामिल ग्रामीण और स्वजन। सौ- ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, नारनौल। Narnaul Accident नारनौल में बुधवार देर रात करीब ढाई बजे नेशनल हाईवे नंबर 152डी पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले तेज रफ्तार कैंटर और कार की जोरदार टक्कर होने के बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार तीनों लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 

    हादसे में गांव नीरपुर निवासी पूर्व जिला पार्षद एवं एडवोकेट राजकुमार यदुवंशी, नारनौल के सुभाष पार्क के सामने कपड़े के बड़े शोरूम के संचालक रविदत्त उर्फ दारा सिंह और टैक्सी चालक प्रवीण उर्फ पौमी की जान चली गई। परिजनों के अनुसार, तीनों रात के समय किसी काम से कार में सवार होकर लौट रहे थे।

    67227530

    नागरिेक अस्पताल नारनौल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े लोग। जागरण

    एक-साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

    नीरपुर गांव में जब तीन अर्थियां एक साथ उठीं, तो हर आंख नम थी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि आग ने उनके शरीर जला दिए, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी गांव और शहर के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि याद दिलाने वाला सच है कि जिंदगी पल भर में खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं।

    67227769

    जिला अस्पताल में परिजनों की शिकायत के आधार रिपोर्ट करते हुए पुलिस कर्मचारी। जागरण

    पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया कार के रॉन्ग साइड में चलने के कारण आमने-सामने की टक्कर होने की आशंका है, क्योंकि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जानने के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। 

    टक्कर के बाद कार और कैंटर दोनों में आग लग गई। कैंटर चालक वाहन से कूदकर मौके से फरार हो गया, जबकि कार में फंसे तीनों लोग जिंदा जल गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को कार से बाहर निकाला।

    WhatsApp Image 2025-12-25 at 11.25.35

    मृतक राजकुमार यदुवंशी पेशे से एडवोकेट थे और पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके थे। रविदत्त उर्फ दारा सिंह का नारनौल में प्रतिष्ठित कपड़े का शोरूम है, जबकि प्रवीण टैक्सी चालक था और अविवाहित बताया गया है। राजकुमार के एक पुत्र हैं, वहीं रविदत्त के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक का विवाह हो चुका है। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शवों का गांव में मुक्ति आश्रम में अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे से नारनौल शहर और गांव नीरपुर में शोक की लहर है।

