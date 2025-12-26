एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव, घरों में नहीं जले चूल्हे; 3 दोस्तों की मौत से सदमे में पूरा शहर

जागरण संवाददाता, नारनौल। Narnaul Accident नारनौल में बुधवार देर रात करीब ढाई बजे नेशनल हाईवे नंबर 152डी पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले तेज रफ्तार कैंटर और कार की जोरदार टक्कर होने के बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार तीनों लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे में गांव नीरपुर निवासी पूर्व जिला पार्षद एवं एडवोकेट राजकुमार यदुवंशी, नारनौल के सुभाष पार्क के सामने कपड़े के बड़े शोरूम के संचालक रविदत्त उर्फ दारा सिंह और टैक्सी चालक प्रवीण उर्फ पौमी की जान चली गई। परिजनों के अनुसार, तीनों रात के समय किसी काम से कार में सवार होकर लौट रहे थे।

नागरिेक अस्पताल नारनौल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े लोग। जागरण एक-साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव नीरपुर गांव में जब तीन अर्थियां एक साथ उठीं, तो हर आंख नम थी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि आग ने उनके शरीर जला दिए, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी गांव और शहर के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि याद दिलाने वाला सच है कि जिंदगी पल भर में खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं।