किसानों ने कुरुक्षेत्र में जाम किया हाईवे, तोड़े पुलिस के बैरिकेड्स; चढूनी बोले- मांग पूरी नहीं हुई तो...

चंडीगढ़, आईएएनएस। सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सूरजमुखी के बीज की खरीद नहीं करने और फसल को भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल करने के अपने फैसले को वापस लेने की मांग की।

कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क पर लगे पुलिस बैरिकेड्स को भी हटाने की कोशिश की। विरोध का नेतृत्व हरियाणा बीकेयू (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी ने किया। प्रदर्शन स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए चढूनी ने कहा कि सरकार को तुरंत एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

#WATCH | Protesting farmers block National Highway-44 in Kurukshetra's Shahabad over their demand for Minimum Support Price for sunflower seed#Haryana pic.twitter.com/NyAcS9KCOy