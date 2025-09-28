1500 निवेशकों से 450 करोड़ की धोखाधड़ी में ED की बड़ी छापेमारी, दिल्ली-NCR में 5 ठिकानों पर मारा छापा

गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की। कंपनी पर निवेशकों से 450 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें उन्हें दुकानें देने का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। जांच में धन शोधन और तीसरे पक्ष को पैसे ट्रांसफर करने की बात सामने आई है।

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने 25 सितंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पांच स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड से जुड़े निवेशक धोखाधड़ी मामले में की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच की शुरुआत गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली विशेष जांच दल द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। इन प्राथमिकी में इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड, ईओडी मनोरंजन पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान विजेश्वर, राबिन विजेश्वर और अन्य संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध निवेशकों को करोड़ों रुपये का धोखा देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।