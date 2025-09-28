ईडी के मनमाने रवैये पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, 641 करोड़ की ठगी में तीन आरोपितों को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन सह-आरोपियों को जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रवैये पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार न करना मनमाना है। आरोपितों पर फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से 641 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। अदालत ने समानता के आधार पर जमानत दी क्योंकि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में तीन सह-आरोपितों को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गंभीर भूमिका वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रवैया स्पष्ट रूप से मनमाना है। लोगों से 641 करोड़ रुपये ठगे न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं से भी गंभीर भूमिका वाले एक आरोपित को गिरफ्तार न करने का एजेंसी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण आवेदकों को समानता के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ कोर्ट ने आरोपित विपिन यादव, अजय और राकेश करवा को जमानत दे दी। आरोप है कि आरोपितों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी निवेश स्किम, झूठी नौकरियों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के नाम पर लोगों से 641 करोड़ रुपये ठगे।

बना रखा था प्रबंधन का जाल सीबीआई की जांच से पता चला कि 937 बैंक खातों में से 12 बैंक खातों का प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण आवेदकों सहित व्यक्तियों के एक गिरोह द्वारा किया जा रहा था, जिनके विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 16 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में यह भी पता चला था कि आरोपित अजय और विपिन यादव तथा उनके सहयोगी नई दिल्ली से काम कर रहे थे और उन्होंने सामूहिक रूप से संस्थाओं का एक जाल बनाया था। इसका प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण उनके द्वारा पेपैल वाॅयलेट पर रुपये डालने से संबंधित विभिन्न लेनदेन करने के लिए किया जाता था।

सुबूत बताकर जांच में पूरा सहयोग दिया आरोपितों ने तर्क दिया कि ईडी को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि किन आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए और जांच की जाए। यह भी तर्क दिया कि रोहित अग्रवाल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं, ईडी ने तर्क दिया कि आरोपित रोहित अग्रवाल ने स्वेच्छा से अपने बैंक खाते, क्रिप्टोकरेंसी वालेट, मनी लांड्रिंग के तरीके, केवाईसी और अन्य लेन-देन के सुबूत बताकर जांच में पूरा सहयोग दिया।