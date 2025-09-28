आरोपी चैतन्यानंद के लिए पुलिस ने मांगी पांच दिन की कस्टडी, 17 लड़कियों का शोषण करने का है आरोप

दिल्ली के आश्रम में अश्लील काम करने के आरोपी चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है। वह सीसीटीवी से लड़कियों को निहारता था और यूएन डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर पांच दिन की कस्टडी मांगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के आश्रम में भोली-भाली गंदे काम करने वाले आरोपी चैतन्यानंद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अपने मोबाइल में लड़कियों को सीसीटीवी से निहारते रहने वाले चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश कर पांच दिन की कस्टडी की मांग की है। आश्रम की आड़ में अश्लील काम करने वाले चैतन्यानंद पर कुल 17 लड़कियों ने पुलिस में अलग-अलग शिकायत दी है।दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि आरोपी चैतन्यानंद यूएन डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। यह भी आरोप है कि वह लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने के लिए हॉस्टल के वॉर्डन की भी मदद लेता था। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नकली विजिटिंग कार्ड से दिखाता था रौब दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती से तीन फोन, एक आईपैड और नकली विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। उनमें वह खुद को बीआरआईसीएस और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा एक सरकारी अधिकारी दिखा रहा था।

आखिरी लोकेशन मिली थी आगरा की पत्रकारों से बात करते हुए अमित गोयल ने कहा, "हमने एक टीम बनाई थी और पिछले तीन दिनों से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चला रहे थे, ताकि पार्थ सार्थी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती को पकड़ा जा सके। हमें कल रात सफलता मिली जब हम उसे आगरा में पकड़ने में कामयाब रहे। उसकी पहचान की गई, उसे गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। आगे की जांच की जाएगी।"

हर दिन बदल रहा था लोकेशन उन्होंने आगे कहा, "हमने तीन फोन और एक आईपैड बरामद किया है, जिनकी जांच की जाएगी। नकली विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं, जो उसे भारत सरकार का अधिकारी दिखाते हैं, जो बीआरआईसीएस और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है। वह हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। वह मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन और आगरा में रह रहा था।"

शिक्षा देने की आड़ में यौन उत्पीड़न का आरोप चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में महिला छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। यह संस्थान श्री शारदा पीठम, श्रींगेरी से संबद्ध है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) छात्रवृत्ति के तहत पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम) कोर्स प्रदान करता है।