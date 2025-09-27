दिल्ली HC ने महुआ मोइत्रा की याचिका की खारिज, पूछा-कहां लिखा है कि शिकायतकर्ता को नहीं सुन सकते

दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लोकपाल सुनवाई में शामिल होने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सुनने से रोकने का कोई नियम नहीं है। मोइत्रा ने दुबे पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया था। यह मामला रुपये लेकर संसद में सवाल पूछने के विवाद से जुड़ा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लोकपाल की सुनवाई में शामिल होने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने तल्ख लहजे में पूछा कि ऐसा कहां लिखा है कि सुनवाई में किसी का पक्ष न सुना जाए।

लोकपाल के समक्ष आवेदन न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मोइत्रा की यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि कहां लिखा है कि शिकायतकर्ता को नहीं सुना जा सकता है। अगर अभी हम आदेश देंगे तो इसका मतलब होगा कि हम यह मान रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने ही जानकारी लीक की है। पीठ ने यह भी कहा कि इस स्तर पर कोई आदेश देना उचित नहीं है। यदि मोइत्रा चाहें तो इस संबंध में लोकपाल के समक्ष आवेदन कर सकती हैं।

उपहार लेकर संसद में सवाल पूछे यह मामला वर्ष 2023 के रुपये लेकर संसद में सवाल पूछने के विवाद से जुड़ा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अधिवक्ता जय आनंद देहाद्रई की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने रुपये और उपहार लेकर संसद में सवाल पूछे।