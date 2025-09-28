अरावली पहाड़ी की गोद में बसे गांव टीकली में चर्च बनाने का विरोध, ग्रामीण बोले-ईसाई ही नहीं फिर चर्च क्यों

गुरुग्राम के टीकली गाँव में अरावली पहाड़ी के पास कृषि भूमि पर चर्च बनाने की योजना का ग्रामीणों ने विरोध किया। महापंचायत में आसपास के कई गांवों के लोगों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने चर्च बनाने वाली समिति से सवाल किए कि जब इलाके में ईसाई समुदाय के लोग नहीं हैं तो चर्च बनाने का क्या उद्देश्य है। समिति ने विरोध के बाद कार्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा।

महावीर यादव, गुरुग्राम (बादशाहपुर)। अरावली पहाड़ी की गोद में बसे गांव टीकली गैरतपुर बांस रोड पर चर्च बनाए जाने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने रविवार को महापंचायत कर विरोध दर्ज कराया। महापंचायत में टीकली के आसपास नूरपूर, अकलीमपुर, बादशाहपुर, पलड़ा, गैरतपुर बास, खेड़की बाघनकी, कांकरौला, भांगरौला सहित कई गांवों के लोग शामिल हुए।

अध्यक्षता रणबीर सिंह ने की। महापंचायत में चर्च बनाने वाली समिति का एक प्रतिनिधिमंडल अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचा था। मगर महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि कृषि भूमि पर चर्च बनाने का उद्देश्य क्या है। न टीकली गांव में या आसपास ईसाई समुदाय के लोग हैं।

इस पर समिति के लोगों ने कहा कि यदि विरोध है तो चर्च न बनाकर कार्यालय बना लेंगे लेकिन महापंचायत में शामिल लाेगों ने एक सुर से कहा कि किसी भी हाल में चर्च से संबंधित गतिविधि कृषि योग्य भूमि पर नहीं होने दी जाएगी। गांव के पूर्व सरपंच डाॅ. ब्रह्म यादव का कहना है कि चर्च समिति के लोग ग्रामीणों के कहने पर महापंचायत में अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे।