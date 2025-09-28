Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झगड़े के बाद इंजीनियर पति-पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मरने से पहले दोस्त को भेजा था खौफनाक वीडियो

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:43 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 37 में एक इंजीनियर दंपती अजय कुमार और स्वीटी शर्मा ने झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। अजय ने सुसाइड करने की बात का वीडियो अपने दोस्त को भेजा जिसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फ्लैट में दोनों के शव पंखे से लटके पाए। तीन साल पहले उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और वे गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में काम करते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    झगड़े के बाद इंजीनियर पति-पत्नी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मरने से पहले दोस्त को भेजा था खौफनाक वीडियो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 स्थित मिलेनियम सिटी सोसाइटी में रहने वाले इंजीनियर पति पत्नी ने रविवार शाम झगड़े के बाद पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड करने की बात कह कर अपने एक दोस्त को वीडियो भेजा था। उसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर कमरे में पति पत्नी के शव लटके पाए गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार दंपती की पहचान अजय कुमार और स्वीटी शर्मा के रूप में की गई है। अजय कुमार यूपी के प्रयागराज और स्वीटी बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी। तीन साल पहले दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी।

    गुरुग्राम में आईटी कंपनी में दोनों काम करते थे। स्वीटी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। दंपती मिलेनियम सिटी सोसाइटी के टावर सात स्थित 13वें फ्लोर पर दो साल से किराए से रह रहे थे। अजय ने जिस दोस्त को वीडियो भेजा।

    यह भी पढ़ें- Thar accident: हाथ-पैर उखड़े और सिर भी पूरा नष्ट, थार एक्सीडेंट में शवों की हालत देख सन्न रह गए डॉक्टर

    उसने सेक्टर 10ए पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसे शाम करीब पांच बजे वीडियो आया। उसमें अजय द्वारा सुसाइड करने की बात कही थी। शायद दोनों पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि पहले भी अजय ने झगड़े की जानकारी उसे दी थी।

    पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा कर स्वजन को सूचना दी है। परिवारवालों के आने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- वीकेंड पर डांडिया और पार्टी के बाद थार से गईं घूमने, लॉयड कॉलेज में प्रतिष्ठा व लावन्या की मौत से सन्नाटा