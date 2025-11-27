Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM नायब सिंह सैनी ने किया टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन, बोले- निवेशकों का हब बना हरियाणा

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। राज्य सरकार निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेस्ला के ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन किया। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित आर्किड बिजनेस पार्क में दिग्गज इलेक्ट्रिक वेईकल कंपनी टेस्ला के ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन किया। यह हरियाणा में पहला सेंटर है। इससे पहले, टेस्ला भारत में मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर और तीन चार्जिंग साइट खोल चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ला के सेंटर से प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति और तेज होगी। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    सीएम के संबोधन की मुख्य बातें

    • हरियाणा निवेशकों का हब बन चुका है
    • हरियाणा की अर्थव्यवस्था कई बड़े राज्यों से अधिक है
    • 2014 से पहले हरियाणा से निर्यात केवल सत्तर हजार करोड़ था
    • आज दो लाख करोड़ से अधिक निर्यात है
    • भारत विकास में नई उचाई को छुआ है
    • सरकार ने हाईवे का जाल बिछाया है
    • गुरुग्राम हरियाणा का प्रवेश द्वार है
    • पूरी दुनिया में गुरुग्राम की पहचान है
    • हरियाणा एक बाजार नहीं बल्कि निर्माण की महाशक्ति हैं
    • सबसे अधिक कार हरियाणा में बनती है
    • दो पहिया वाहन भी हरियाणा में सबसे अधिक भंते है
    • निवेशकों को लगातार प्रोत्साहित किया ज रहा है
    • हरियाणा इस ऑफ़ बिजनेस में आगे है
    • पुराने कानूनों को बदलने का काम सरकार ने किया है
    • स्टार्टअप में हरियाणा सातवें स्थान पर है
    • खरखौदा में सुजुकी मोटरसाइकिल का भी जल्द प्लांट होगा
    • टेस्ला कंपनी को हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी
    • उम्मीद है की टेस्ला जल्द निर्माण के क्षेत्र में उतरेगी

    यह भी पढ़ें- Tesla ने भारत में खोला पहला All In One सेंटर, गुरुग्राम में मिलेंगी ये सुविधाएं

    यह भी पढ़ें- CM नायब सिंह सैनी ने टेस्ला को दिया हरियाणा आने का न्योता, खरखौदा बन सकता है देश का अगला ऑटोमोबाइल हब

     