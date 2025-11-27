CM नायब सिंह सैनी ने किया टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन, बोले- निवेशकों का हब बना हरियाणा

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित आर्किड बिजनेस पार्क में दिग्गज इलेक्ट्रिक वेईकल कंपनी टेस्ला के ऑल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन किया। यह हरियाणा में पहला सेंटर है। इससे पहले, टेस्ला भारत में मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर और तीन चार्जिंग साइट खोल चुकी है।

टेस्ला के पहले ऑल-इन-वन सेंटर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि टेस्ला के सेंटर से प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति और तेज होगी। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।