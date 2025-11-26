Language
    Tesla ने भारत में खोला पहला All In One सेंटर, गुरुग्राम में मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    टेस्ला ने गुरुग्राम में अपना पहला 'ऑल-इन-वन' सेंटर खोला है। इस सेंटर में बिक्री, सर्विस और चार्जिंग जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। गुरुग्राम के प्रमुख स्थान पर स्थित, यह सेंटर टेस्ला के सभी मॉडलों को प्रदर्शित करेगा और टेस्ट ड्राइव की सुविधा देगा। यहाँ सर्विसिंग, मरम्मत और सुपरचार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो भारत में टेस्ला के विस्तार का संकेत है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Elon Musk की Tesla की ओर से Model Y की बिक्री की जाती है। निर्माता ने हाल में ही गुरुग्राम में अपने नए All In One सेंटर को शुरू किया है। इस सेंटर में किस तरह की खासियत को ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    शुरू हुआ All In One सेंटर

    टेस्‍ला की ओर से भारतीय बाजार में विस्‍तार करते हुए पहले ऑल इन वन सेंटर को शुरू कर दिया है। निर्माता की ओर से इस सेंटर को हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। जिसमें कई तरह की सुविधाओं को ऑफर किया जाएगा।

    क्‍या मिलेंगी सुविधाएं

    निर्माता की ओर से इस ऑल इन वन सेंटर में सिर्फ कारों की बिक्री ही नहीं की जाएगी बल्कि यहां पर टेस्‍ला की कारों की सर्विस, डिलीवरी और चार्जिंग की सुविधा को भी दिया जाएगा। इसे 27 नवंबर से आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

    टेस्‍ट ड्राइव भी मिलेगी

    टेस्‍ला की ओर से इस ऑल इन वन सेंटर में ही Tesla Model Y की टेस्‍ट ड्राइव का अनुभव भी लिया जा सकेगा। निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक उत्‍तर भारत में लगातार टेस्‍ला की कारों की मांग बढ़ रही है जिसे देखते हुए यहां पर निर्माता की ओर से देश के पहले ऑल इन वन सेंटर को शुरू किया गया है।

    जुलाई में लॉन्‍च हुई थी पहली गाड़ी

    टेस्‍ला की ओर से भारतीय बाजार में जुलाई 2025 में अपने सफर को शुरू किया गया था। जहां पर निर्माता ने अपनी पहली गाड़ी Tesla Model Y को लॉन्‍च किया था।

    क्‍या है खासियत

    टेस्‍ला की इकलौती इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली मॉडल वाई में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में 15.4 इंच टचस्‍क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट्स, एंबिएंट लाइट्स, रियर व्‍हील ड्राइव, नौ स्‍पीकर, एईबी, ब्‍लाइंड स्‍पॉट कॉलिजन वार्निंग, टिंटेड ग्‍लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है रेंज

    Tesla Model Y को निर्माता की ओर से कम और लॉन्‍ग रेंज बैटरी के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इस कार को सिंगल चार्ज के बाद 500 और 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    कितनी है कीमत

    टेस्‍ला की मॉडल वाई की एक्‍स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले लॉन्‍ग रेंज वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है।