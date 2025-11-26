Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर सिटी में आर्किड बिजनेस पार्क में होगा टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर, CM नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में टेस्ला के पहले आल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर में रिटेल, वाहन डिलीवरी, सर्विस और चार्जिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाना है। लोग मॉडल वाई की टेस्ट ड्राइव और अन्य तकनीकों का अनुभव कर सकेंगे। भारत में कंपनी के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ेगी। यह सेंटर साइबर सिटी में निवेश के आकर्षण को दर्शाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। दुनिया की प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर साइबर सिटी में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतितवार को सेक्टर-48, आर्किड बिजनेस पार्क में सेंटर का उद्घाटन करेंगे।

    सेंटर में रिटेल, वाहन डिलीवरी, आफ्टर-सेल्स सर्विस और चार्जिंग सहित सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल का कहना है कि कंपनी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को लोगों के लिए और आसान व सुविधाजनक बनाना है

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए सेंटर में लोग माॅडल वाई की टेस्ट ड्राइव, वी4 सुपरचार्जर और टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट आप्टिमस जेन 2 का अनुभव कर सकेंगे। भारत में जुलाई से शुरुआत के बाद टेस्ला मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर और तीन चार्जिंग साइट खोल चुकी है।

    साइबर सिटी में नया स्टेशन शुरू होने पर कंपनी के पास देश भर में चार चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें 16 सुपरचार्जर और 10 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं। बता दें कि टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी है।

    लंबे इंतजार के बाद देश में इसकी एंट्री हुई है। आल-इन-वन सेंटर खोलने से एक बार फिर साबित हो गया है कि साइबर सिटी में निवेश को लेकर पूरी दुनिया के कारोबारियों व उद्यमियों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-गुरुग्राम में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर ED का छापा, 505 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त