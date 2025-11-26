साइबर सिटी में आर्किड बिजनेस पार्क में होगा टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर, CM नायब सिंह सैनी करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। दुनिया की प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर साइबर सिटी में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतितवार को सेक्टर-48, आर्किड बिजनेस पार्क में सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सेंटर में रिटेल, वाहन डिलीवरी, आफ्टर-सेल्स सर्विस और चार्जिंग सहित सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल का कहना है कि कंपनी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन को लोगों के लिए और आसान व सुविधाजनक बनाना है

नए सेंटर में लोग माॅडल वाई की टेस्ट ड्राइव, वी4 सुपरचार्जर और टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट आप्टिमस जेन 2 का अनुभव कर सकेंगे। भारत में जुलाई से शुरुआत के बाद टेस्ला मुंबई और दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर और तीन चार्जिंग साइट खोल चुकी है।

साइबर सिटी में नया स्टेशन शुरू होने पर कंपनी के पास देश भर में चार चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें 16 सुपरचार्जर और 10 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं। बता दें कि टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी है।