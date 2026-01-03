चलती वैन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरीदाबाद पुलिस का एक्शन, आरोपियों की कराएगी शिनाख्त परेड

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लिफ्ट देकर महिला से चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपितों की शिनाख्त परेड कराएगी। इसके लिए आरोपितों को बिना रिमांड लिए जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ पीड़िता की हालत में भी अब सुधार है।

वैन भी बरामद सामूहिक दुष्कर्म करने वाला एक आरोपित मूलरूप से मथुरा और दूसरा झांसी का रहने वाला है। अभी दोनों फरीदाबाद में ही रहते हैं। आरोपितों की वैन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पीड़िता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सड़क पर गिरने के कारण उसके सिर में चोट लगी है।