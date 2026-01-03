चलती वैन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरीदाबाद पुलिस का एक्शन, आरोपियों की कराएगी शिनाख्त परेड
फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपियों की शिनाख्त परेड कराएगी। पीड़िता की हालत में सुधार होने पर उसे नीमका जे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लिफ्ट देकर महिला से चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपितों की शिनाख्त परेड कराएगी। इसके लिए आरोपितों को बिना रिमांड लिए जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ पीड़िता की हालत में भी अब सुधार है।
स्वस्थ होने पर उसे नीमका जेल ले जाकर आरोपितों की शिनाख्त कराई जाएगी। अगर पीड़िता आरोपितों को पहचान लेती है तो उन्हें सजा दिलाने में यह अहम तथ्य साबित होगा। यह शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होगी।
बता दें कि सोमवार रात महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। दोनों आरोपितों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच 48 ने आठ किलोमीटर लंबे रूट पर उसके आसपास की जगह 50 से अधिक सीसीटीवी खंगाले। जिसके बाद आरोपितों की गाड़ी का नंबर ट्रेस हो सका। फिर पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया।
वैन भी बरामद
सामूहिक दुष्कर्म करने वाला एक आरोपित मूलरूप से मथुरा और दूसरा झांसी का रहने वाला है। अभी दोनों फरीदाबाद में ही रहते हैं। आरोपितों की वैन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पीड़िता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सड़क पर गिरने के कारण उसके सिर में चोट लगी है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका पति से झगड़ा चल रहा है। इसलिए वह पति से अलग मायके में रहती है। सोमवार शाम को उसकी मां से कहासुनी हो गई। वह अपने दोस्त के यहां सेक्टर-23 चली गई। दोस्त के घर से निकलने में महिला को देर हो गई।
ऑटो का इतजार कर रही थी महिला
महिला रात में आटो लेकर एनआइटी दो चौक तक पहुंची। फिर वहां से पैदल मेट्रो चौक तक आ गई। इसके बाद मेट्रो चौक पर खड़े होकर कल्याणपुरी जाने के लिए आटो का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे वैन में सवार दो युवक महिला के पास आए। उन्होंने महिला से कहा कि वह उसको कल्याणपुरी चौक तक छोड़ देंगे।
युवकों के कहने पर महिला वैन में बैठ गई । युवक वैन को कल्याणपुरी चौक ले जाने के बजाय गुरुग्राम रोड पर ले गए। इसके बाद दोनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
