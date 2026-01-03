Language
    फरीदाबाद में ऑटो रिक्शा में दिनदहाड़े लूट, युवक से छीने 7 हजार रुपये; आधार-पैन कार्ड और मोबाइल भी लूटे

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:54 AM (IST)

    फरीदाबाद के दीघ गांव के पास एक ऑटो चालक और उसके दो साथियों ने एक युवक अभय कुमार पांडे से 7,000 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन लूट लिए। ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में एक युवक अभय कुमार पांडे से 7,000 रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन लूट लिए। (एआई जेनरेटेड इमेज)

    फरीदाबाद (सुभाष डागर)। नौ दिन पहले, एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर और उसके दो साथियों ने दीघ गांव के पास एक युवक से 7,000 रुपये और दूसरा सामान लूट लिया। अभय कुमार पांडे, जो मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के सेवा गांव के रहने वाले हैं, दीघ गांव में किराए पर रहते हैं।

    25 दिसंबर की सुबह, वह नौकरी के इंटरव्यू के बाद बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर उतरे थे। उन्होंने बस स्टैंड से दीघ गांव जाने के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लिया। ऑटो-रिक्शा में ड्राइवर के साथ पहले से ही दो और लोग बैठे थे।

    दीघ गांव में एक पेट्रोल पंप के पास, इन तीनों लोगों ने उनसे 7,000 रुपये कैश, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया और ऑटो-रिक्शा में बैठकर भाग गए। शुरू में, वह शिकायत दर्ज कराने के लिए बस स्टैंड पुलिस चौकी और आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के बीच चक्कर लगाते रहे।

    कुछ दिनों बाद, वह आखिरकार सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर और दो अन्य लोगों के खिलाफ कैश और सामान की लूट का मामला दर्ज किया है।