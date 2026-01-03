फरीदाबाद में ऑटो रिक्शा में दिनदहाड़े लूट, युवक से छीने 7 हजार रुपये; आधार-पैन कार्ड और मोबाइल भी लूटे

फरीदाबाद (सुभाष डागर)। नौ दिन पहले, एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर और उसके दो साथियों ने दीघ गांव के पास एक युवक से 7,000 रुपये और दूसरा सामान लूट लिया। अभय कुमार पांडे, जो मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के सेवा गांव के रहने वाले हैं, दीघ गांव में किराए पर रहते हैं।

25 दिसंबर की सुबह, वह नौकरी के इंटरव्यू के बाद बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर उतरे थे। उन्होंने बस स्टैंड से दीघ गांव जाने के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लिया। ऑटो-रिक्शा में ड्राइवर के साथ पहले से ही दो और लोग बैठे थे।

दीघ गांव में एक पेट्रोल पंप के पास, इन तीनों लोगों ने उनसे 7,000 रुपये कैश, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल फोन छीन लिया और ऑटो-रिक्शा में बैठकर भाग गए। शुरू में, वह शिकायत दर्ज कराने के लिए बस स्टैंड पुलिस चौकी और आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के बीच चक्कर लगाते रहे।