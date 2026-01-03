इंदौर की घटना के बाद फरीदाबाद नगर निगम सतर्क, चारों जोन के 46 वार्डों में वाटर टेस्टिंग के आदेश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। इंदौर में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत होने के मामले को देखते हुए फरीदाबाद नगर निगम भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। चीफ इंजीनियर विवेक गिल ने चारों जोन के कार्यकारी अभियंता 46 वार्डाे को पानी टेस्टिंग के आदेश दिए है।

टेस्टिंग के साथ रखा जाए रिकॉर्ड चीफ इंजीनियर ने कहा कि प्रत्येक माह न केवल टेस्टिंग कराई जाए। बल्कि उसका पूरा रिकार्ड भी रखा जाए। निगम की ओर से पानी टेस्टिंग के लिए सैंपल पंचकूला की लैब में भेजे जाते हैं। जिले में पानी सप्लाई को लेकर दो विभागों पर जिम्मेदारी है। एफएमडीए की ओर से निगम के बूस्टर पर पानी सप्लाई किया जाता है।