फरीदाबाद में चार मंजिला अवैध भवनों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बिल्डरों पर होगी एफआईआर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करके बनाई जा रही चार मंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। निगम द्वारा तैयार की गई एक लिस्ट के अनुसार, अकेले NIT जोन में ऐसी 15 इमारतें हैं।

निगम का कहना है कि वह इन इमारतों को बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चार मंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है। निगम द्वारा लगाए गए शिकायत निवारण कैंपों में भी चार मंजिला इमारतों को लेकर शिकायतें मिली हैं।

निगम के अनुसार, इन चार मंजिला इमारतों के निर्माण से आस-पड़ोस के घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा बना हुआ है। कोई भी इमारत बनाने के लिए पड़ोसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना ज़रूरी है और प्रॉपर्टी के सामने कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।