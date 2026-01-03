Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में चार मंजिला अवैध भवनों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बिल्डरों पर होगी एफआईआर

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:27 AM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई चार मंजिला इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। एनआईटी जोन में 15 ऐसी इमारतें चिह्नित की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    फरीदाबाद नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई चार मंजिला इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करके बनाई जा रही चार मंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। निगम द्वारा तैयार की गई एक लिस्ट के अनुसार, अकेले NIT जोन में ऐसी 15 इमारतें हैं।

    निगम का कहना है कि वह इन इमारतों को बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चार मंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है। निगम द्वारा लगाए गए शिकायत निवारण कैंपों में भी चार मंजिला इमारतों को लेकर शिकायतें मिली हैं।

    निगम के अनुसार, इन चार मंजिला इमारतों के निर्माण से आस-पड़ोस के घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा बना हुआ है। कोई भी इमारत बनाने के लिए पड़ोसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना ज़रूरी है और प्रॉपर्टी के सामने कम से कम 10 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।

    हालांकि, बनाई गई कोई भी इमारत इन मानकों को पूरा नहीं करती है। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी के अनुसार, NIT जोन में सर्वे किया जा चुका है और दूसरे ज़ोन में भी चार मंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।