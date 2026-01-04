Language
    YouTube पर 7 पुरानी कॉमेडी फिल्मों का दबदबा, 419 मिलियन व्यूज के साथ टॉपर निकली ये मूवी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:53 PM (IST)

    कॉमेडी फिल्में हमेशा से सिनेप्रेमियों की पहली पसंद बनी रहती हैं। इस कड़ी में हम आपको हिंदी सिनेमा की उन 7 कॉमेडी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, ...और पढ़ें

    यूट्यूब पर इन कॉमेडी फिल्मों का कब्जा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Most Viewed Comdey Movies On Youtube: मनोरंजन के लिहाज से यूट्यूब रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे अधिक देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उन सात फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन सी मूवीज के नाम शामिल हैं और नंबर-1 पर किसका नाम शामिल है। 

    7- फिर हेरा फेरी (Pheri Hera Pheri)

    इस लिस्ट में सातवें नंबर पर जिस कॉमेडी फिल्म का नाम शामिल है, वह फिर हेरी फेरी। साल 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर ये मूवी अब भी दर्शकों को गुदगुदाने का दमखम रखती है। गौर किया जाए फिर हेरा फेरी के यूट्यूब व्यूज की तरफ तो वह 113 मिलियन से ज्यादा हैं। 

    6- भागम भाग (Bhagam Bhaag)

    सूची में अगली मूवी का नाम भागम भाग है, जिसका निर्देशन कॉमेडी फिल्मों के किंग डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है। 20 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली भागम भाग आज भी यूट्यूब पर खूब देखी जाती है। अक्षय कुमार, परेश रावल और गोविंदा सहित तमाम कलाकारों से सजी इस मूवी को यूट्यूब पर 119 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल हुए हैं। 

    5- हलचल (Hulchul)

    साल 2004 में फिल्म हलचल को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, कॉमेडी जॉनर वाली इस मूवी में अभिनेता अक्षय खन्ना और करीना कपूर सहित जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और अमरीश पुरी जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था। फिल्म की कहानी बेहद हंसानी वाली रही। यूट्यूब पर हलचल को 121 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। 

    4- गरम मसाला (Garam Masala)

    अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी कल्ट कॉमेडी फिल्मों के लिए जानी जाती है। लिस्ट में इस जोड़ी की अगली फिल्म का नाम गरम मसाला है, जो यूट्यूब पर बार-बार देखी जाती है। जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की इस कॉमेडी से भरपूर फिल्म को यूट्यूब पर 133 मिलियन से ज्यादा व्यूज प्राप्त हुए हैं। 

    3- भूल भुलैया (Bhool Bhulaiyaa)

    हॉरर कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी भूल भुलैया के यूं तो तीन पार्ट आ चुके हैं, लेकिन साल 2007 में अक्षय कुमार स्टारर भूल भुलैया आज भी फैंस की फेवरेट मानी जाती है। यही कारण है कि यूट्यूब पर सबसे अधिक 296 मिलियन व्यूज के साथ ये फिल्म तीसरे पायदान पर बनी हुई है। 

    2- हेरा फेरी (Hera Pheri)

    यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज हासिल करने के मामले में दूसरे नंबर पर अगर किसी कॉमेडी फिल्म का नाम शामिल है तो वह हेरा फेरी है। 2000 में निर्देशक प्रियदर्शन ने इस कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी को बनाया था। यूट्यूब पर इसे 371 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

    1- धमाल (Dhamaal)

    इस लिस्ट में नंबर-1 की कुर्सी पर कॉमेडी फिल्म धमाल का कब्जा है। संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और आशीष चौधरी जैसे कलाकारों से सजी धमाल को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 419 मिलियन व्यूज हासिल हुए हैं। 

