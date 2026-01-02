Language
    2 घंटे 5 मिनट की मिस्ट्री थ्रिलर ने OTT पर उड़ाया गर्दा, IMDb पर मिली 8.2 की धांसू रेटिंग

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:02 PM (IST)

    OTT पर आते ही एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर छाई हुई है जिसे क्रिटीक्स और दर्शकों की सराहना तो मिली ही है वहीं इसे IMDb (Internet Movie Database) ने भी 8.2 की ...और पढ़ें

    Hero Image

    मिस्ट्री थ्रिलर ने ओटीटी पर आते ही डाला डेरा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। न्यू ईयर वीकेंड पर कुछ अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस फिल्म को आईएमडीबी ने 8.2 की धांसू रेटिंग दी है और इसकी स्टोरी और आइडिया को क्रिटीक्स ने भी खूब सराहा है। यह फिल्म ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई और आते ही इसने गर्दा उड़ा दिया है क्योंकि यह टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गई है।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    यह फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसकी कहानी लापता बिजनेसमैन की तलाश के बारे में है, जिसमें उसके एकांत एस्टेट, उसकी पत्नी और केयरटेकर पर फोकस किया गया है। कहानी में ताकतवर, इलाके की रखवाली करने वाले कुत्ते और रहस्यमय मेहमान भी हैं जो कुरियाचन को उसके मलेशिया से जुड़ी दुर्लभ नस्लों वाले काले अतीत के कारण ढूंढ रहे हैं। यह फिल्म वफादारी, सुरक्षा और कंट्रोल जैसे विषयों को शानदार विजुअल्स और एक जटिल कहानी के साथ दिखाती है। इसका अंत काफी रहस्यमयी है।

    eko (1)

    कौन सी है यह फिल्म

    यह फिल्म नवंबर में थिएटर में रिलीज हुई थी और इसके एक महीने बाद यह ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है एको (Eko)। यह एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है जो 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है। फिल्म का रनटाइम 125 मिनट है और इसे दिनजीथ अय्यथन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में संदीप प्रदीप, विनीत, नरेन, सौरभ सचदेवा जैसे कलाकारों ने काम किया है।

    eko (3)

    एनिमल ट्रिलॉजी का हिस्सा है फिल्म

    एको, बहुल रमेश एनिमल ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी किस्त है। इसके पहले किष्किंधा कांडम, 2024 में और केरल क्राइम फाइल्स 2 (2025) रिलीज हो चुकी है।

