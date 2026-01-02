2 घंटे 5 मिनट की मिस्ट्री थ्रिलर ने OTT पर उड़ाया गर्दा, IMDb पर मिली 8.2 की धांसू रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। न्यू ईयर वीकेंड पर कुछ अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस फिल्म को आईएमडीबी ने 8.2 की धांसू रेटिंग दी है और इसकी स्टोरी और आइडिया को क्रिटीक्स ने भी खूब सराहा है। यह फिल्म ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई और आते ही इसने गर्दा उड़ा दिया है क्योंकि यह टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गई है।

क्या है फिल्म की कहानी? यह फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसकी कहानी लापता बिजनेसमैन की तलाश के बारे में है, जिसमें उसके एकांत एस्टेट, उसकी पत्नी और केयरटेकर पर फोकस किया गया है। कहानी में ताकतवर, इलाके की रखवाली करने वाले कुत्ते और रहस्यमय मेहमान भी हैं जो कुरियाचन को उसके मलेशिया से जुड़ी दुर्लभ नस्लों वाले काले अतीत के कारण ढूंढ रहे हैं। यह फिल्म वफादारी, सुरक्षा और कंट्रोल जैसे विषयों को शानदार विजुअल्स और एक जटिल कहानी के साथ दिखाती है। इसका अंत काफी रहस्यमयी है।