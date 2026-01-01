Language
    Friday Releases: 2026 का पहला फ्राइडे होगा धमाकेदार, थिएटर्स से OTT तक रिलीज होंगी ये नई मूवीज और सीरीज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:22 PM (IST)

    Friday Latest Release: हर शुक्रवार की नए साल का पहला फ्राइडे भी मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2 जनवरी 2026 को कौन-कौन सी नई ...और पढ़ें

    Hero Image

    शुक्रवार को रिलीज होंगी ये थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन हमेशा से मनोरंजन जगत के लिए बेहद खास माना जाता है। नए साल 2026 का पहला फ्राइडे 2 जनवरी को पड़ रहा है और ये दिन भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से काफी अहम है। क्योंकि इस शुक्रवार को बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक नई फिल्मों और वेब सीरीज की सुनामी आने वाली है। 

    इस आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज हैं, जो नए साल के पहले फ्राइडे को थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक रिलीज की जाएंगी। आइए इस लेख में फुल लिस्ट चेक करते हैं- 

    हक (Haq)

    इस शुक्रवार को अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म हक को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। बीते 7 नवबंर को 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हक कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी असफल रही थी। अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम होने जा रही है। फ्राइडे 2 जनवरी से आप इसे नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं। 

    fridayreleaes (1)

    आजाद भारत (Aazad Bharat)

    लंबे समय से रिलीज की राह देख रही एक्टर श्रेयस तलपडे की फिल्म आजाद भारत इस फ्राइडे को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली एकमात्र मूवी है। इस फिल्म में अभिनेत्री रूपा अय्यर ने भी अहम किरदार अदा किया है। फिल्म की कहानी देश से स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की महिला क्रांतिकारी की वीरता, देभक्ति और बलिदान की कहानी को दर्शाती है। 

    fridayreleaes (2)

    द स्मैशिंग मशीन (The Smashing Machine)

    हॉलीवुड सुपरस्टार और डब्लू डब्लू ई के लोकप्रिय रेसलर रहे ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक की फिल्म द स्मैशिंग मशीन को बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर पेश किया जाना है। इस शुक्रवार को स्पोटर्स ड्रामा बायोपिक ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देखने को मिलेगी। इस मूवी में UFC के पूर्व फाइटर और MMA लीजेंड मार्क केर (Mark Kerr) के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है। 

    fridayreleaes

    फॉलो माय वॉइस (Follow My Voice)

    अगर आप के-ड्रामा की तरह स्पैनिश ड्रामा देखने का शौक रखते हैं तो इस फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो आपके लिए फिल्म फॉलो माय वॉइस लेकर आ रहा है। इस फिल्म में एक मानसिक तौर से परेशान लड़की की कहानी को दर्शाया गया है। 

    upcomingreleases-(8)-1767000079535

    इक्कीस (Ikkis)

    फ्राइडे का दिन नई फिल्मों के लिए स्पेशल रहता है। लेकिन महा मनोरंजन की शुरुआत नए साल में गुरुवार से भी हो गई है। 1 जनवरी को फिल्म इक्कीस को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है, जिसे आप शुक्रवार को सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं।

    IKKIS

