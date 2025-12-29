Language
    Akhanda 2 OTT Release: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर दिखेगा अखंड़ा 2 का भौकाल, कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीम?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    Akhanda 2 On OTT: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2 सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार ह ...और पढ़ें

    ओटीटी पर कहां आएगी अखंडा 2 (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर के दूसरे वीक में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म अखंडा 2 की ओटीटी रिलीज (Akhanda 2 OTT Release) का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की इस फैंटेसी एक्शन थ्रिलर ने बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अब फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। 

    इस बीच खबर आ रही है कि अखंडा 2 मेकर्स ने मूवी की ओटीटी रिलीज का दिन तय कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नंदमुरी बालाकृष्ण की अखंडा 2 को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी। 

    ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखंडा 2

    12 दिसंबर को तमाम विवाद के बाद तेलुगु सिनेमा की फिल्म अखंडा 2 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। धुरंधर के धमाकेदार प्रदर्शन के बीच नंदमुरी बालाकृष्ण की इस मूवी ने कमर्शियल तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब ये मूवी ओटीटी पर दस्तक देने के लिए कमर कस तुकी है। ओटीटी नाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार अखंडा 2 को आने वाली 9 जनवरी 2026 को ओटीटी पर रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 

    रिपोर्ट्स की मानें तो अखंडा 2 के डिजिटल राइट्स रिलीज से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे। ऐसे में आपको ये मूवी ऑनलाइन नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ही देखने को मिलेगी। जहां आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में अखंडा 2 का आनंद ले सकेंगे। 

    गौर किया अखंडा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 18 दिन के भीतर इस मूवी ने भारत में 90 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है, जबकि वर्ल्डवाइड अखंडा 2 की कमाई 117 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिजनेस के मामले में इस फिल्म ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। 

    अखंडा 2 की रिलीज को लेकर हुआ था विवाद

    मालूम हो कि अखंडा 2 की रिलीज को लेकर काफी बवाल मचा था और फिल्म को आधिकारिक रिलीज डेट 5 दिसंबर से आगे खिसकाया गया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और बाद में इसे 12 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फिल्म के दो प्रोडक्शन हाउस में लेन-देन के मतभेद को लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। 

