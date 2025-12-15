Akhanda 2 Worldwide Collection: साउथ में लगा सलमान की 'मुन्नी' का जैकपॉट, वर्ल्डवाइड अखंडा 2 ने की धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2 को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला रहा है, जिसकी बदौलत घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा दुनियाभर में अखंडा 2 अच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है।

रिलीज के तीसरे दिन अखंडा 2 ने ग्रॉस धमाकेदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि ओपनिंग वीकेंड पर नंदमुरी बालाकृष्ण और सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म से फैंस का दिल जीतने वाली मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा की इस मूवी कितना बिजनेस कर लिया है।

अखंडा 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन तमाम विवादों के बाद अखंडा 2 को 12 दिसंबर शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फैंटेसी और एक्शन थ्रिलर जॉनर वाली इस मूवी में आपको माइथोलॉजिकल टच भी देखने को मिलेगा, जो दर्शकों का काफी पसंद कर रहा है। नंदमुरी बालाकृष्ण के स्टारडम के दम अखंडा 2 को रिलीज के पहले दिन ग्लोबली बंपर ओपनिंग मिली और अब ये सिलसिला रविवार तक जारी रहा।

दरअसल फिल्म के प्रोडेक्शन हाउस 14 रील्स प्लस की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के तीन दिन के भीतर अखंडा 2 ने वर्ल्डवाइड 108 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जोकि काफी असरदार मान जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर्षाली मल्होत्रा का साउथ डेब्यू धमाकेदार रहा है और पहली साउथ फिल्म से कमर्शिल तौर पर उनका जैकपॉट लग गया है। बता दें कि ओपनिंग डे पर अखंडा 2 ने ग्लोबली 59 करोड़ की बंपर कमाई की थी।

इतना ही नहीं ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अखंडा 2 ने अब तक 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वीक डे में अखंडा 2 किस तरह का बिजनेस करके दिखाती है। फिल्म के सामने बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वर्किंग डे में इस मूवी को इसी तरह से कमाई के सिलसिले को बरकार रखना होगा।