Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Akhanda 2 Worldwide Collection: साउथ में लगा सलमान की 'मुन्नी' का जैकपॉट, वर्ल्डवाइड अखंडा 2 ने की धांसू कमाई

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    Akhanda 2 Collection: तेलुगु सिनेमा की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2 इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अखंडा 2 ने दुनियाभर में किया कमाल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की लेटेस्ट फिल्म अखंडा 2 को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला रहा है, जिसकी बदौलत घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा दुनियाभर में अखंडा 2 अच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिलीज के तीसरे दिन अखंडा 2 ने ग्रॉस धमाकेदार कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं कि ओपनिंग वीकेंड पर नंदमुरी बालाकृष्ण और सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म से फैंस का दिल जीतने वाली मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा की इस मूवी कितना बिजनेस कर लिया है। 

    अखंडा 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    तमाम विवादों के बाद अखंडा 2 को 12 दिसंबर शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फैंटेसी और एक्शन थ्रिलर जॉनर वाली इस मूवी में आपको माइथोलॉजिकल टच भी देखने को मिलेगा, जो दर्शकों का काफी पसंद कर रहा है। नंदमुरी बालाकृष्ण के स्टारडम के दम अखंडा 2 को रिलीज के पहले दिन ग्लोबली बंपर ओपनिंग मिली और अब ये सिलसिला रविवार तक जारी रहा। 

    akhanda2boxoffice

    दरअसल फिल्म के प्रोडेक्शन हाउस 14 रील्स प्लस की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के तीन दिन के भीतर अखंडा 2 ने वर्ल्डवाइड 108 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जोकि काफी असरदार मान जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर्षाली मल्होत्रा का साउथ डेब्यू धमाकेदार रहा है और पहली साउथ फिल्म से कमर्शिल तौर पर उनका जैकपॉट लग गया है। बता दें कि ओपनिंग डे पर अखंडा 2 ने ग्लोबली 59 करोड़ की बंपर कमाई की थी। 

    akhanda2collection

    इतना ही नहीं ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अखंडा 2 ने अब तक 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वीक डे में अखंडा 2 किस तरह का बिजनेस करके दिखाती है। फिल्म के सामने बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वर्किंग डे में इस मूवी को इसी तरह से कमाई के सिलसिले को बरकार रखना होगा।

    4 साल बाद हुई अखंडा की वापसी

    साल 2021 में पहली बार नंदमुरी बालाकृष्ण स्टारर फिल्म अखंडा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कमर्शियल तौर पर सफल होने के अब 4 साल बाद अखंडा की वापसी हुई है। फिल्म का सीक्वल फिलहाल कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा है। 

    यह भी पढ़ें- Box Office: वीकेंड पर कौन बना बॉक्स ऑफिस का बादशाह, Dhurandhar को कड़ी टक्कर दे रही 'अखंड़ा 2'