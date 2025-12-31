2025 की विदाई से पहले निपटा लें ये 6 बेस्ट सस्पेंस फिल्में, अंत देख दांतों तले दबा लेंगे उंगली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी साल 2026 में कदम रखने से बस एक दिन दूर हैं। कल यानी कि 1 जनवरी से अगला साल शुरू हो जाएगा और सिनेमा की दुनिया में लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, टीवी से लेकर ओटीटी तक पर फिल्में और सीरीज छाई रहेंगी।

हालांकि, इस बीच दर्शक उन सस्पेंस से भरी फिल्मों को 2025 में खूब देखा, जो 2018 के बाद रिलीज हुई है, लेकिन उनका क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो चलिए बिना देरी किए देख लेते हैं 2025 में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई सस्पेंस से भरी फिल्मों की लिस्ट:

जय भीम (Jai Bhim) सूर्या की फिल्म 'जय भीम' साल 2021 में सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन इसकी कहानी आज भी बिल्कुल फ्रेश लगती है। डायरेक्टर टीजे गनानवेल की ये फिल्म क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक वकील के इर्द-गिर्द कहानी घूमती है, जो आदिवासी के जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है।

प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो विक्रम वेधा (Vikram Vedha) हिंदी की विक्रम वेधा ने भले ही कुछ खास कमाल नहीं किया हो, लेकिन साउथ की 2017 में रिलीज हुई 'विक्रम वेधा' फिल्म ने तो धमाल मचा दिया था। एक पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर के बीच की लुक्का-छुपी की सस्पेंस से भरी ये कहानी लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में थे।

प्लेटफॉर्म-जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) महाराजा ( Maharaja) जब बात सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की आए तो विजय सेतुपति और सूर्या का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। साल 2024 में विजय सेतुपति की मूवी आई थी 'महाराजा', जो एक सीधे सादे पिता की है, जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस फिल्म का सस्पेंस इतना ज्यादा तगड़ा है कि सालों साल ये लोगों के दिमाग पर छाई रही है।