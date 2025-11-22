1 घंटे 28 मिनट की सस्पेंस से भरी मूवी का नहीं कोई मुकाबला, 27 साल पुरानी फिल्म इस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Best Suspense Thriller: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता ने सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की डिमांड भी बढ़ा दी है। क्राइम ड्रामा हो या हॉरर कॉमेडी जोनर, कई फिल्में ऐसी रिलीज होती हैं, जिनकी कहानी अंत तक ऑडियंस को अपनी सीट से हटने नहीं देती है। महाराजा हो या फिर दृश्यम 2, कैथी हो या फिर एजेंट साई, सस्पेंस से भरी फिल्मों का क्रेज एक अलग लेवल ही है।

वैसे तो हम आपको सस्पेंस से भरी फिल्मों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 27 साल पहले आई एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट में जगह मिली है। इस फिल्म को आप किस ओटीटी पर देख सकते हैं और इसकी कहानी क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं।

2 स्कूल के छात्राओं के साथ दुष्कर्म की कहानी 27 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'वाइल्ड थिंग्स' की कहानी दो स्कूल छात्राओं केली वान रयान और सूजी टोलर की है। केली वान रयान जहां मियामी के पॉश उपनगर ब्लू बे की रहने वाली होती है, तो वहीं सूजी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। केली अपने हाई स्कूल के काउंसलर सैम लोम्बार्डो पर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाती है। पहले कुछ ऐसा ही इल्जाम सैम पर सूजी तोलर ने भी लगाया था।

बेगुनाह सैम अपने बचाव के लिए वकील केनेथ बोडेन को हायर करता है। उधर पुलिस अधिकारी रे ड्यूक्वेट को दोनों लड़कियों की बात पर शक होता है और वह मामले की जांच शुरू करता है। जिसमें लालच में आकर बिछाया गया जटिल जाल सामने आता है। किस कारण दोनों अपने काउंसलर सैम लोम्बार्डो को फंसाती हैं और इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड कौन होता है, ये आपको फिल्म 'वाइल्ड थिंग्स' देखने के बाद पता चलेगा, जो साल 1998 में रिलीज हुई थी। यह एक हॉलीवुड फिल्म है।