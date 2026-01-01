5 सीजन, 42 एपिसोड, Netflix की इस वेब सीरीज से थर्रा उठा ओटीटी, बनी बैठी है मस्ट वॉच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो लंबे समय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको यूं तो एक से बढकर एक सीरीज देखने को मिलेंगी। लेकिन आज हम आपको जिस वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि वह पिछले 10 सालों से नेटफ्लिक्स पर कब्जा किए हुए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2016 में इस थ्रिलर का पहला सीजन रिलीज किया गया था और 2026 तक ये वेब सीरीज ओटीटी की मस्ट वॉच सीरीज भी बन चुकी है। अब तक इसके 5 सीजन में 42 एपिसोड को रिलीज किया जा चुका है, जो ऑडियंस के फेवरेट माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी वेब सीरीज के बारे में बात की जा रही है।

नेटफ्लिक्स की नंबर-1 सीरीज जिस वेब सीरीज के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसका जॉनर साइंस-फिक्शन ड्रामा है। जिसमें एक्शन और रोमांच भरपूर मात्रा मौजूद है। ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की नंबर-1 वेब सीरीज भी मानी जाती है। गौर किया इस सीरीज की कहानी की तरफ तो ये एक शहर में रहने वाले चार बच्चों की कहानी है, जो असल जिंदगी में दोस्त हैं।

दूसरे सीजन तक वो खोया दोस्त मिल जाता है और वह लड़की भी उनकी दोस्त बन जाती है। बाद में इन पांचों को एक खतरनाक शैतान और उसके चमचों का सामना करना पड़ता है। सीजन दर सीजन यही चलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो नेटफ्लिक्स की मस्ट वॉच थ्रिलर है।

स्ट्रेंजर थिंग्स की कल्ट कास्ट नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स की कास्ट काफी कल्ट मानी जाती है। इसमें स्टेंजर थिंग्स के मुख्य कलाकारों में मिली बॉबी ब्राउन (इलेवन), फिन वोल्फहार्ड (माइक) गैटन मटाराजो ( डस्टिन), कालेब मैकलॉघलिन (लुकास), नोआ लैप (विल), सैडी सिंक (मैक्स), विनोना राइडर (जॉयस), होली (नेल फिशर) हेनरी/वैक्ना (जेमी कैंपबेल बोवर) (डेविड हार्बर (हॉपर), जो कीरी (स्टीव), नतालिया डायर (नैन्सी), चार्ली हीटन (जोनाथन), और माया हॉक (रॉबिन) शामिल हैं, जो इस शो की रीढ़ माने जाते हैं।