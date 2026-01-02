2 घंटे 16 मिनट की सस्पेंस भरी इस फिल्म ने OTT पर आते ही जमाया हक, रोंगटे खड़े कर देगा फिल्म का एक-एक सीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कहानी सीधा फैंस के दिल में उतरती है। ऐसी ही एक फिल्म बीते साल नवंबर के महीने में आई थी, जिसमें 'कौम या कानून' की लड़ाई दिखाई गई थी। सुपर्णा वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों से 3 से ज्यादा की रेटिंग मिली और बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर खूब तारीफ हुई।

अब डेढ़ महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है और रिलीज के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवी ने हक जमा दिया है। 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो आपको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने देगी। कौन सी है ये फिल्म, क्या है इसकी कहानी और आप इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

एक आम महिला की निजी लड़ाई की कहानी इस फिल्म की कहानी एक ऐसी आम महिला की है, जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए गुजारा पाने का केस लड़ती है। पति वकील है, लेकिन वह हार नहीं मानती। कहानी में कोर्टरूम ड्रामा से पहले 17 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया है, जहां शाजिया और अब्बास के बीच बेहद प्यार है। नौ साल तक दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चलता है, लेकिन दरार तब आती है, जब पाकिस्तान से लौटते वक्त अब्बास अपनी नई बेगम ले आता है और दोनों का तलाक हो जाता है।