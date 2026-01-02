2 घंटे 16 मिनट की सस्पेंस भरी इस फिल्म ने OTT पर आते ही जमाया हक, रोंगटे खड़े कर देगा फिल्म का एक-एक सीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कहानी सीधा फैंस के दिल में उतरती है। ऐसी ही एक फिल्म बीते साल नवंबर के महीने में आई थी, जिसमें 'कौम या कानून' की लड़ाई दिखाई गई थी। सुपर्णा वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों से 3 से ज्यादा की रेटिंग मिली और बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर खूब तारीफ हुई।
अब डेढ़ महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है और रिलीज के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवी ने हक जमा दिया है। 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो आपको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने देगी। कौन सी है ये फिल्म, क्या है इसकी कहानी और आप इसे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
एक आम महिला की निजी लड़ाई की कहानी
इस फिल्म की कहानी एक ऐसी आम महिला की है, जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए गुजारा पाने का केस लड़ती है। पति वकील है, लेकिन वह हार नहीं मानती। कहानी में कोर्टरूम ड्रामा से पहले 17 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया गया है, जहां शाजिया और अब्बास के बीच बेहद प्यार है। नौ साल तक दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चलता है, लेकिन दरार तब आती है, जब पाकिस्तान से लौटते वक्त अब्बास अपनी नई बेगम ले आता है और दोनों का तलाक हो जाता है।
अब्बास न सिर्फ शाजिया को छोड़ता है, बल्कि उनके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं उठाता और न ही उन्हें भविष्य में गुजारा करने के लिए उनका हक देता है। जब अब्बास गुजारा भत्ता देने से इनकार कर देता है, तो शाजिया अदालत का दरवाजा खटखटाती है। वह 'तीन तलाक' का हवाला देकर शाजिया की आवाज बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रूकती और जल्द ही मुस्लिम महिला की ये व्यक्तिगत लड़ाई राष्ट्रीय बहस बन जाती है।
फिल्म की कहानी जिग्ना वोरा की लिखी किताब बानो : भारत की बेटी से प्रेरित है। मूवी में यामी गौतम (शाजिया बानो) और इमरान हाशमी (अब्बास खान) की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस फिल्म का टाइटल है 'हक'।
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं 'हक'?
इस फिल्म पर काफी विवाद भी गरमाया था। 2025 में शाह बानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने सीबीएफसी और हक के निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था और आरोप लगाया था कि 1985 के सुप्रीम कोर्ट केस को फिल्म में दिखाने के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी मां की कहानी के पहलुओं को गलत तरीके से दिखाया गया था।
अगर आप किसी भी वजह से यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं, तो इसे आप अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix)पर देख सकते हैं।
