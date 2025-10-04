The Body: हो गया कन्फर्म! 8 एपिसोड वाली अपकमिंग सीरीज में धमाका करने आ रहे ये सितारे, Netflix पर होगी रिलीज

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    हॉलीवुड एक्ट्रेस क्विन शेफर्ड (Quinn Shephard) की अपकमिंग वेब सीरीज द बॉडी (The Body) की स्टार कास्ट का खुलासा हो गया है। 8 एपिसोड वाली इस टीन ड्रामा सीरीज में जाने-माने सितारे मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। द बॉडी को लेकर काफी बज बना हुआ था। अब जानते हैं कि इस सीरीज में कौन-कौन दिखाई देगा।

    Hero Image
    क्विन शेफर्ड की ओटीटी रिलीज की स्टार कास्ट रिवील। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्विन शेफर्ड (Quinn Shephard) फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से उनकी अपकमिंग वेब सीरीज द बॉडी (The Body) को लेकर बज बना हुआ है। अब आखिरकार द बॉडी की स्टार कास्ट भी रिवील कर दी गई है।

    8 एपिसोड वाली द बॉडी सीरीज का निर्माण क्विन शेफर्ड कर रही हैं। इस सीरीज की जब से अनाउंसमेंट हुई थी, तभी से लोग इसकी रिलीज डेट और कास्ट के बारे में जानने के लिए बेताब थे। मगर अब ये इंतजार खत्म हो गया है।

    द बॉडी सीरीज की स्टार कास्ट

    द बॉडी एक टीन ड्रामा है। इस वेब सीरीज में कौन-कौन सा किरदार मुख्य भूमिका निभाने वाला है, इसकी लिस्ट सामने आ गई है। सीरीज में मुख्य भूमिका में क्रिस्टीना बोगिक (अन्या बटलर के किरदार में), सारा बौस्टनी (एलिस जकारिया, गीना मेस्जोरोस (लिस्बेथ एंडरसन), ननमदी असोमुघा (फादर फ्रैंकलिन), लुईसा क्राउसे (कैथरीन एंडरसन), शर्ली चेन (मैडी डेलाने), जैक्सन केली (लियो एंडरसन) और सोफिया वाइली (ग्रेस फ्रैंकलिन) जैसे कलाकार हैं।

    The Body Cast

    कब रिलीज होगी द बॉडी सीरीज?

    क्विन शेफर्ड की सीरीज द बॉडी की स्टार कास्ट रिवील होने के बाद अब बस इसकी रिलीज डेट का है। मगर अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि यह सीरीज कब ओटीटी पर आ रही है। मगर इतना तय है कि 8 एपिसोड वाली यह सीरीज में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। बात करें कहानी की तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह सीरीज एक डांस टीम के इर्द-गिर्द घूमेगी जिन्हें एक ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जो उनके शहर में खराब स्थिति पैदा कर देती है। इस सीरीज का पहला एपिसोड खुद क्विन ही डायरेक्ट करने वाली हैं।

    कौन हैं क्विन शेफर्ड?

    बात करें द क्विन शेफर्ड की तो वह हॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हैं। उन्हें क्रिसमस, होस्टेजेस और अनकंपनीड माइनर्स जैसी फिल्मों और सीरीज के लिए जाना जाता है। साल 2017 में उन्होंने बतौर निर्देशक फिल्म ब्लेम से अपना करियर शुरू किया था। 30 साल की क्विन ने कई सीरीज और फिल्मों का निर्माण भी किया है।

