बॉक्स ऑफिस पर 'ठन ठन गोपाल' निकली ये फिल्म OTT पर कर रही नंबर 1 पर ट्रेंड, ढाई घंटे में मिलता है फुल थ्रिल

इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्म रिलीज हुई जिसे रेटिंग तो अच्छी नहीं मिली लेकिन इसकी चर्चा खूब हुई। फिल्म की कास्ट दमदार है और कहानी भी थ्रिल से भरी हुई है। अगर आप कोई बढ़िया क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म (OTT) पर हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं। हाल ही में साउथ की एक नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई जो अब ओटीटी पर भी आ गई है।

रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी बज था। उम्मीद थी कि यह मूवी जैसे ही सिनेमाघरों में आएगी, धमाल मचा देगी। बाद में इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार था। फिल्म ओटीटी पर आई लेकिन यहां भी यह खास। यह फिल्म है 5 सितंबर को रिलीज हुई घाटी (Ghaati)।

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का बंटाधार कृष जगरलामुडी के निर्देशन में बनी तेलुगु फिल्म घाटी एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty), विक्रम प्रभु, लरीसा बोनेसी, चैतन्य राव, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। 5 सितंबर को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो लगा कि यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म ने पहले दिन 2 करोड़ रुपये से खाता खोला था, लेकिन खराब रिव्यू के बाद दिन-ब-दिन इसकी कमाई घटती चली गई।