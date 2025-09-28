बॉक्स ऑफिस पर 'ठन ठन गोपाल' निकली ये फिल्म OTT पर कर रही नंबर 1 पर ट्रेंड, ढाई घंटे में मिलता है फुल थ्रिल
इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्म रिलीज हुई जिसे रेटिंग तो अच्छी नहीं मिली लेकिन इसकी चर्चा खूब हुई। फिल्म की कास्ट दमदार है और कहानी भी थ्रिल से भरी हुई है। अगर आप कोई बढ़िया क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म (OTT) पर हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं। हाल ही में साउथ की एक नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई जो अब ओटीटी पर भी आ गई है।
रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी बज था। उम्मीद थी कि यह मूवी जैसे ही सिनेमाघरों में आएगी, धमाल मचा देगी। बाद में इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार था। फिल्म ओटीटी पर आई लेकिन यहां भी यह खास। यह फिल्म है 5 सितंबर को रिलीज हुई घाटी (Ghaati)।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का बंटाधार
कृष जगरलामुडी के निर्देशन में बनी तेलुगु फिल्म घाटी एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty), विक्रम प्रभु, लरीसा बोनेसी, चैतन्य राव, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। 5 सितंबर को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो लगा कि यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म ने पहले दिन 2 करोड़ रुपये से खाता खोला था, लेकिन खराब रिव्यू के बाद दिन-ब-दिन इसकी कमाई घटती चली गई।
घाटी मूवी की कहानी
बात करें फिल्म की कहानी की तो यह पूर्वी घाट (Eastern Ghats) के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में रहने वाले एक हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदाय के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें अवैध व्यापार और तस्करी के दलदल में धकेल दिया जाता है। कहानी मुख्य रूप से शीलावती (अनुष्का शेट्टी) और देसी राजू (विक्रम प्रभु) की है, जो शोषण की बेड़ियों को तोड़कर अपने लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं। शीलावती की यात्रा एक साधारण कार्यकर्ता से एक विद्रोही नेता बनने की है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम द्वारा कोनों में धकेले गए शोषित समुदाय का दर्द विद्रोह में बदल जाता है।
किस ओटीटी पर देखें घाटी मूवी?
इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी की कहानी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन प्लॉट नया नहीं था। इसे IMDB पर सिर्फ 10 में से 4.4 रेटिंग मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही न चल पाई हो, लेकिन ओटीटी पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
