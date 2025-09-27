बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, रेटिंग में टॉप... OTT पर बिल्कुल भी मिस न करें ये सस्पेंस थ्रिलर, पलक झपकाना होगा मुश्किल

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कमाई भले ही शानदार न कर पाएं लेकिन जब ओटीटी पर आती हैं तो छा जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो टॉप रेटेड मूवीज में शामिल है। इस फिल्म को आप इस वीकेंड ओटीटी पर देख सकते हैं। आप एक सेकंड के लिए अपनी पलट नहीं झपका पाएंगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जिन्हें रिलीज के समय वह पहचान नहीं मिल पाती जिसकी वे हकदार होती हैं। वे बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल न दिखा पाएं, लेकिन समय के साथ दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ही लेती हैं। 10 साल पहले एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

10 साल पहले बड़े पर्दे पर एक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी कहानी और किरदार इतने पसंद किए गए थे कि यह टॉप रेटेड मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई थी। आज भी यह ओटीटी पर मौजूद है और आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।

शानदार कलाकारों से सजी थी फिल्म हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी! Detective Byomkesh Bakshy!) जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन दिबाकर बनर्जी ने किया था और लीड रोल में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। यह सुशांत के करियर की कल्ट मूवीज में गिनी जाती है।

Photo Credit - IMDb भले ही डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी मूवी सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच नहीं पाई थी लेकिन समय के साथ इसे पसंद करने वालों की तादाद बढ़ी। शानदार कहानी और परफॉर्मेंस के दम पर ही इसे IMDb ने 7.6 रेटिंग दी थी। फिल्म में सुशांत के अलावा दिव्या मेनन, आनंद तिवारी, नीरज काबी, स्वास्तिका मुखर्जी और मेयांग चांग जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी।