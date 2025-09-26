'एक ऑमलेट खाने में मुझे...', साढ़े सात साल तक Salman Khan ने झेला था ये रुला देने वाला दर्द

सलमान खान की फिल्में हिट हो या फ्लॉप 59 साल की उम्र में भी वह बिना ब्रेक लिए लगातार फिल्में करते हुए अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल ही में बैटल ऑफ गलवान एक्टर ने अपने सबसे बड़े दर्द के बारे में बात करते हुए बताया कि साढ़े सात साल तक उन्होंने ऐसी पीड़ा झेली है जो वह अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान बॉलीवुड के वह सुपरस्टार हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशन लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। भाईजान बिना ब्रेक के अपनी ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए नई-नई फिल्में लेकर आते रहते हैं।

हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान काजोल और ट्विंकल खन्ना के ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले शो 'टू मच विद काजोल-ट्विंकल' में खास मेहमान बनकर पहुंचें थे। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी मस्ती तो की ही, लेकिन साथ ही सलमान खान ने ये भी बताया कि साढ़े सात साल तक उन्होंने ऐसा दर्द झेला है, जिसे झेलकर कोई भी रो देगा।

हर चार पांच मिनट में उठता था तेज दर्द अगर आपको याद हो तो जब सलमान खान कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स (Netflix) पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में खास मेहमान बनकर आए थे, तो उन्होंने अपनी बीमारी 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' के बारे में बताया था। अब उन्होंने काजोल-ट्विंकल के शो में इस बीमारी का जिक्र एक बार फिर से किया और बताया कि वह एक समय पर खाना भी नहीं खा पाते थे।