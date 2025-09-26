Language
    'एक ऑमलेट खाने में मुझे...', साढ़े सात साल तक Salman Khan ने झेला था ये रुला देने वाला दर्द

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:01 PM (IST)

    सलमान खान की फिल्में हिट हो या फ्लॉप 59 साल की उम्र में भी वह बिना ब्रेक लिए लगातार फिल्में करते हुए अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल ही में बैटल ऑफ गलवान एक्टर ने अपने सबसे बड़े दर्द के बारे में बात करते हुए बताया कि साढ़े सात साल तक उन्होंने ऐसी पीड़ा झेली है जो वह अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहते हैं।

    सलमान खान ने लंबे समय तक झेला ये दर्द/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान बॉलीवुड के वह सुपरस्टार हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशन लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। भाईजान बिना ब्रेक के अपनी ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए नई-नई फिल्में लेकर आते रहते हैं। 

    हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान काजोल और ट्विंकल खन्ना के ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले शो 'टू मच विद काजोल-ट्विंकल' में खास मेहमान बनकर पहुंचें थे। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी मस्ती तो की ही, लेकिन साथ ही सलमान खान ने ये भी बताया कि साढ़े सात साल तक उन्होंने ऐसा दर्द झेला है, जिसे झेलकर कोई भी रो देगा।

    हर चार पांच मिनट में उठता था तेज दर्द 

    अगर आपको याद हो तो जब सलमान खान कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स (Netflix) पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में खास मेहमान बनकर आए थे, तो उन्होंने अपनी बीमारी 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' के बारे में बताया था। अब उन्होंने काजोल-ट्विंकल के शो में इस बीमारी का जिक्र एक बार फिर से किया और बताया कि वह एक समय पर खाना भी नहीं खा पाते थे। 

     "मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी ऐसा दर्द नहीं चाहता। साढ़े सात साल तक मुझे हर चार-पांच मिनट में तेज दर्द होता था। एक ऑमलेट खाने में डेढ़ घंटा लग जाता था, दर्द की वजह से चबा नहीं पाता था। पहले यह दांतों की समस्या लगी, दर्द निवारक दवाएं ली। फिर पता चला कि यह नसों से जुड़ी बीमारी है"।

    साढ़े आठ घंटे की चली थी सलमान खान की सर्जरी

    सलमान खान ने आगे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बीमारी के बारे में बात करते हुए आगे कहा, "साढ़े आठ घंटे की सर्जरी के बाद मुझे कहा गया था कि 20-30 प्रतिशत दर्द कम हो जाएगा। खैर, उसके बाद कभी वैसा दर्द नहीं हुआ"। सलमान खान ने इस बीमारी का इलाज साल 2011 में करवाया था। 

    रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान सिर्फ इस बीमारी से ही नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं ब्रेन एन्यूरिज्म और आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन (एवीएम) से भी परेशान रहे हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बीमारी को डौलोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो दांतों में ब्रश करने और अपने चेहरे को छूने तक से दर्द का एहसास करवाती है। 

