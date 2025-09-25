Language
    'अरे यार नहीं जमा बस...' Salman Khan ने बताई असली वजह, क्यों नहीं चल पाया उनका रिलेशनशिप

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक्टर ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो पर आए थे जहां उन्होंने अपने असफल रिश्ते को लेकर बात की। बात की। सलमान ने यह भी कहा कि शायद उनमें ही दिक्कत थी जिसकी वजह से उनके सभी पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए।

    सलमान खान ने बताया क्यों नहीं चल पाया रिलेशनशिप (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान आज बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। अपनी फिल्मों के अलावा एक्टर अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान की शादी इस समय उनकी लाइफ के सबसे चर्चित विषयों में से एक है।

    काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो पर आए थे एक्टर

    सलमान खान का नाम अब तक कटरीना कैफ, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी और यूलिया वंतूर जैसी कई हस्तियों के साथ जोड़ा जा चुका है। हाल ही में एक्टर काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने फेल रिलेशनशिप को लेकर बात की।

    'मुझमें ही दोष है' - सलमान खान

    सलमान खान ने अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। सलमान ने कहा, "जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा आगे बढ़ता है, तभी मतभेद शुरू होता हैं; तभी असुरक्षा की भावना घर करने लगती है, इसलिए दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों को एक-दूसरे का बोझ कम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है।" जब आमिर खान ने उन्हें और समझाया, तो उन्होंने कहा, "यार, नहीं जमा तो नहीं जमा । अगर किसी को दोष देना है, तो मैं ही दोषी हूं।"

    काजोल और ट्विंकल के टॉक शो पर आए थे एक्टर

    बता दें कि सलमान ने इस मामले में पहले भी बात की है। इससे पहले एक टॉक शो पर आए सलमान खान ने कहा था, 'दरअसल मैं अब तक जिनके साथ था सभी अच्छे थे। मुझमें ही दिक्कत है। क्योंकि जब एक जाती है तो गलती उनमें थी। दूसरी जाती है तो गलती उनमें ही थी। तीसरी जाती है तो भी उस की गलती थी लेकिन जब चौथी गई तो थोड़ा संदेह हुआ कि गलती उनमें है या मुझमें। पांचवी में भी 60% 40% का था. जब उससे ज्यादा जाने लगीं तो वो कंफर्म कर जाते हैं कि फॉल्ट मेरा ही था।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं। वह बिग बॉस 19 के होस्ट भी हैं। हाल ही में उन्होंने आर्यन खान के शो, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी कैमियो किया था।

