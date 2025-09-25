'अरे यार नहीं जमा बस...' Salman Khan ने बताई असली वजह, क्यों नहीं चल पाया उनका रिलेशनशिप

सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक्टर ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो पर आए थे जहां उन्होंने अपने असफल रिश्ते को लेकर बात की। बात की। सलमान ने यह भी कहा कि शायद उनमें ही दिक्कत थी जिसकी वजह से उनके सभी पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान आज बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। अपनी फिल्मों के अलावा एक्टर अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान की शादी इस समय उनकी लाइफ के सबसे चर्चित विषयों में से एक है।

काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो पर आए थे एक्टर सलमान खान का नाम अब तक कटरीना कैफ, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी और यूलिया वंतूर जैसी कई हस्तियों के साथ जोड़ा जा चुका है। हाल ही में एक्टर काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने फेल रिलेशनशिप को लेकर बात की।