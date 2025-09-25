'सलमान खान हमारे जूते चाटेगा...', दंबग के डायरेक्टर ने फिर भाईजान को लेकर दिया विवादित बयान
दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप पिछले कुछ वक्त से सलमान खान को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर सलमान पर निशाना साधा है और एक ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चा में है। जानिए आखिर निर्देशक ने भाईजान के बारे में क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग और बेशरम जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) इन दिनों सलमान खान (Salman Khan) पर विवादित बयान देने के चलते चर्चा में हैं। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अभिनेता को गुंडा बताया था और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाया था। अब एक बार फिर वह सलमान पर भड़के हैं।
अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप के भाई हैं। हाल ही में अनुराग की फिल्म निशांची रिलीज हुई और इसके लिए सलमान खान ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की थी। उन्होंने अनुराग की फिल्म को लेकर चीयर किया था जिसके बाद अभिनव ने अपना रिएक्शन दिया है।
सलमान खान पर फिर बिफरे अभिनव
बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव कश्यप ने सलमान खान का अनुराग की फिल्म को चीयर करना एक कवर-अप बताया है। वो दिखा रहे हैं कि वह हमारा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने उनके बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा, "यह सलमान खान की किस्मत में लिखा है कि 'वह हमारे जूते चाटेंगे' (कहावत- चापलूसी करना)। बस बैठकर इंतजार करिए।"
अनुराग की तारीफ करने पर भड़के अभिनव
अभिनव कश्यप ने बताया कि सलमान खान ने अनुराग कश्यप की तारीफ आखिर क्यों की थी। बकौल निर्देशक, "शायद वे मेरे भाई के जरिए मुझे चुप कराना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अनुराग मुझसे बात करके मुझे चुप रहने को कहेगा। इसलिए वह मेरे भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और उनकी चापलूसी कर रहे हैं। इसी तरह बिना टैलेंट वाले लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।"
मालूम हो कि अनुराग कश्यप सलमान खान की फिल्म तेरे नाम से जुड़े थे। मगर फिर वह हटा दिए गए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने सलमान से सीने के बाल बढ़ाने के लिए कहा था जो प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया था। इसके बाद से वह कभी भी सलमान से नहीं मिले। हालांकि, उन्होंने क्लियर किया था कि उन्हें निकाला नहीं गया था। उन्होंने खुद फिल्म छोड़ दी थी।
