'सलमान खान हमारे जूते चाटेगा...', दंबग के डायरेक्टर ने फिर भाईजान को लेकर दिया विवादित बयान

दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप पिछले कुछ वक्त से सलमान खान को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर सलमान पर निशाना साधा है और एक ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चा में है। जानिए आखिर निर्देशक ने भाईजान के बारे में क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दबंग और बेशरम जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) इन दिनों सलमान खान (Salman Khan) पर विवादित बयान देने के चलते चर्चा में हैं। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अभिनेता को गुंडा बताया था और उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाया था। अब एक बार फिर वह सलमान पर भड़के हैं।

सलमान खान पर फिर बिफरे अभिनव बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव कश्यप ने सलमान खान का अनुराग की फिल्म को चीयर करना एक कवर-अप बताया है। वो दिखा रहे हैं कि वह हमारा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने उनके बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा, "यह सलमान खान की किस्मत में लिखा है कि 'वह हमारे जूते चाटेंगे' (कहावत- चापलूसी करना)। बस बैठकर इंतजार करिए।"