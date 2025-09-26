Katrina Kaif ही नहीं सलमान खान के घर भी आएगा नन्हा मेहमान, एक्टर ने कर दिया ये बड़ा खुलासा?

Katrina Kaif ही नहीं सलमान खान के घर भी आएगा नन्हा मेहमान, एक्टर ने कर दिया ये बड़ा खुलासा?
बैटल ऑफ गलवान एक्टर सलमान खान की शादी की हर किसी को चिंता है। 59 साल की उम्र में फैंस चाहते हैं कि भाईजान को उनकी दुल्हनियां मिल जाए। हालांकि सलमान ने ये साफ कर दिया है कि वह दूल्हा नहीं बल्कि पिता बनना चाहते हैं। उन्होंने जल्द ही पिता बनने का एक हिंट भी दे दिया है।
जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। सलमान खान 59 साल की उम्र में भी बैचलर हैं। उनकी जिंदगी में कई हसीनाएं आईं, लेकिन भाईजान का हमेशा दिल टूटा। 'बैटल ऑफ गलवान' स्टार शादी से तो तौबा कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जल्द पिता बनने को लेकर एक हिंट दिया है।
सलमान खान अपने दोस्त और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ हाल ही में शो ' टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' शो में खास मेहमान बनकर आए थे। इस दौरान काजोल ने सलमान खान से पिता बनने पर सवाल किया था। सलमान खान ने उनके सवाल का जवाब देते हुए एक ऐसा हिंट दिया, जिससे फैंस के चेहरे खिल उठेंगे।
काजोल ने पूछा था सलमान से ये सवाल?
शो में जब काजोल ने उनसे ये पूछा कि वह पिता कब बन रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए सलमान खान ने तपाक से कहा 'जल्द'। सलमान ने भले ही शादी से दूरी बनाई हो, लेकिन पिता बनने के लिए वह तैयार हैं।
"एक दिन मेरे बच्चे होंगे, ऊपर वाले की जब इच्छा होगी। मेरे यहां तो बच्चे का ख्याल रखने के लिए पूरा जिला है। घर की महिलाएं हैं, अलीजे (बहन अलवीरा के बेटी) हैं, अयान (बहन अलवीरा का बेटा) भी बड़े हो गए हैं। अब तो आयत (अभिनेता आयुष शर्मा- बहन अर्पिता खान की बेटी) भी हैं, वह भी ध्यान रख लेंगी। शादी या बच्चे को लेकर मेरे माता-पिता या परिवार का भी कोई दबाव नहीं रहा है"।
क्या सलमान विरासत को आगे ले जाने के लिए बच्चा चाहते हैं?
इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किया ही क्या है, शूटिंग पर जाता हूं, सामान्य सा अभिनय करके घर चला आता हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने कमाल किया है। हम प्रशंसकों की वजह से हैं।
युवा अभिनेत्रियों के साथ काम करने को लेकर बोले सलमान
इस शो पर ट्विंकल और काजोल ने अभिनेत्रियों से जुड़ा सवाल पूछा कि जब हीरो युवा लड़की के साथ रोमांस करते हैं, तो उसे सिनेमा का जादू कहा जाता है, लेकिन उम्रदराज हीरोइन अगर युवा लड़के से रोमांस करे, तो उसे बोल्ड कहा जाता है। इस पर सलमान ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि कुछ अभिनेत्रियां जैसे श्रीदेवी थीं, वह आज भी काम कर रहीं होती। अगर कोई रोल हो, तो माधुरी (दीक्षित) अब भी कर सकती हैं। अब इतना काम (पहले की अभिनेत्रियों संग) कर लिया है कि लोगों को जोड़ी पुरानी लग सकती है। फिल्म में ताजगी लाने के लिए किसी और (हीरोइन) को लेते हैं, जिसके साथ आपने ज्यादा काम न किया हो।
ऐसा महिलाओं के साथ क्यों नहीं होता है?
इस सवाल पर आगे सलमान ने कहा कि ऐसी स्क्रिप्ट्स ही कितनी आती हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर फिल्म अच्छी है और कहानी कुछ ऐसा दिखाती है कि एक बड़ी उम्र की महिला है और लड़का युवा है, तो किसी को भी उससे दिक्कत होगी। आगामी दिनों में सलमान फिल्म बैटल आफ गलवान में नजर आएंगे।
