7 साल की उम्र से टैक्स भर रहा ये सिंगर, Salman Khan के साथ काम करने के लिए मिले थे साढे़ तीन लाख रुपये

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:50 PM (IST)

    आदित्य नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सात साल की उम्र में ही टैक्स देना शुरू कर दिया था। उन्होंने सा रे गा मा पा में होस्टिंग के दौरान अपनी कमाई और प्रसिद्धि के बारे में भी बात की। आदित्य ने सलमान खान की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में काम करने के लिए 3.5 लाख रुपये मिले थे।

    सलमान खान के साथ आदित्य नारायण (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को बचपन में ही पॉपुलैरिटी मिल गई थी। उन्हें बच्चों के पॉपुलर शो सा रे गा मा पा होस्ट करने के लिए जाना जाता है। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर उन्होंने अपना करियर बहुत पहले ही शुरू कर दिया था।

    छोटी सी उम्र में देने लगे थे टैक्स

    उन्होंने साल 1995 में आई फिल्म रंगीला, परदेस (1997) और सलमान खान के साथ जब प्यार किसी से होता है में काम किया। अब हाल ही के एक इंटरव्यू में आदित्य ने बताया कि वो सात साल की उम्र में टैक्स देने वाले बन गए थे।

    सलमान खान के साथ फिल्म में किया था काम

    उन्होंने 'सा रे गा मा पा' में एक होस्ट के तौर पर अपनी कमाई के बारे में भी खुलकर बात की और बताया कि कैसे अचानक मिली प्रसिद्धि और पैसे ने उनमें थोड़ा अहंकार पैदा कर दिया था। उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' में अपने किरदार के लिए 3.5 लाख रुपये मिले थे। उन्होंने फिल्म में कबीर धनराजगीर नाम के एक लड़के का किरदार निभाया था।

    साल 2007 में मिला था पहला ब्रेक

    हाल ही में, आदित्य कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कमाई के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि एक होस्ट के तौर पर उन्हें बड़ा ब्रेक सा रे गा मा पा चैलेंज 2007 से मिला।

    हर महीने कितना कमाते थे आदित्य नारायण

    आदित्य ने कहा, "होस्ट चुने जाने से पहले मुझे तीन राउंड के ऑडिशन से गुजरना पड़ा। मुझे प्रति एपिसोड 7,500 रुपये मिलते थे। चूंकि हम एक साथ दो एपिसोड शूट करते थे, इसलिए मैं प्रतिदिन 15,000 कमाता था। मैं तो पागल हो गया! मैं अपने पिता के साथ रह रहा था, मेरा कोई खर्चा नहीं था, और अचानक मैं हर महीने 75,000 खर्च करने लगा। हम हर महीने लगभग 5-6 एपिसोड करते थे।"

    आदित्य ने अपने लिए की सेविंग्स

    आदित्य ने बताया कि दूसरे सीजन में उनकी फीस बढ़कर 25,000 रुपये प्रति एपिसोड हो गई। इसके बाद उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया । उन्होंने बताया कि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में ही टैक्स देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "मैंने अपना पहला टैक्स सात साल की उम्र में भरा था। मुझे याद नहीं कि मेरे पास पैन कार्ड था भी या नहीं, लेकिन मुझे टैक्स देना जरूर याद है।"

