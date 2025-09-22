OTT पर आते ही 2 घंटे 30 मिनट की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का कब्जा, TOP 10 में मार ली बाजी
ओटीटी पर फिल्मों की बहार है। हर हफ्ते कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हो जाती हैं कि उनका TOP 10 में ही कब्जा हो जाता है। 10 दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी और अभी तक यह ओटीटी पर धमाल मचा रही है। चलिए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तब से मनोरंजन की जरा भी कमी नहीं है। जो भी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, वो बड़े पर्दे से उतरकर सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ ही जाती हैं। हाल ही में एक फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और आते ही इसने कब्जा कर लिया।
यह फिल्म ओटीटी से पहले सिनेमाघरों में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। यह साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शामिल हो गई। अब मेकर्स को मालामाल करने के बाद यह फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ओटीटी पर आई है और आते ही टॉप 10 में शामिल है।
सैयारा मूवी की स्टार कास्ट
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है सैयारा (Saiyaara)। मोहित सूरी निर्देशित रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा इसी साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म में चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे, अनीत पड्डा, आलम खान, वरुण बडोला और राजेश कुमार जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं।
सैयारा मूवी की कहानी
सैयारा की कहानी वाणी बत्रा की है जिसे कृष कपूर के रूप में दूसरा प्यार मिलता है। मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी वाणी को गाने लिखने का शौक है और कृष को गाने का। यही कनेक्शन उन्हें मिलाता है और प्यार हो जाता है। मगर वाणी की बीमारी उनके रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती बनकर आती है। प्यार और स्टारडम में किसकी जीत हुई, कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।
सैयारा मूवी का कलेक्शन
सैयारा को क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से खूब सराहना मिली थी। कम बजट में बनी फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 337.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में मूवी का कारोबार 579.23 करोड़ रुपये है।
बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई के बाद अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। 12 सितंबर को फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और यह टॉप 10 में दूसरे पायदान पर ट्रेंड कर रही है। अगर आपने अभी तक सैयारा नहीं देखी या फिर से देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
