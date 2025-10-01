आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड में गफूर की बेटी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस हमेशा बुर्के में रहती है। इस एक्ट्रेस का बहुत छोटा सा लेकिन अहम रोल है। इसे कंचन खिलारे ने निभाया है। कंचन इससे पहले एक हॉलीवुड फिल्म के लिए भी ऑडिशन दे चुकी हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' (The Badass of Bollywood) से डेब्यू किया और छा गए। आर्यन इस सीरीज के निर्देशक हैं और हर तरफ उनके विजन, दमदार स्टोरीलाइन की तारीफ हो रही है। डायलॉग्स के साथ इसकी कास्टिंग भी बहुत फुर्सत के साथ की गई है। एक-एक किरदार ने अपने रोल के साथ न्याय किया है।

किसने निभाया है गफूर की बेटी का किरदार? सारे कलाकारों की तारीफ तो हो गई लेकिन इस शो में एक किरदार ऐसा भी था जिसका चेहरा सामने तक नहीं आया। कहानी में उसका बड़ा छोटा सा रोल था लेकिन जब सभी की बात हो रही है तो हमने सोचा आपको उससे भी मिलवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं गफूर की बेटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की।

कंचन खिलारे ने निभाया है किरदार गफूर की बेटी हमेशा बुर्के में नजर आती है, उसका चेहरा ढका रहता है। हालांकि दर्शक उसे पर्दे पर कभी नहीं देख पाते, लेकिन उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म में यह भूमिका कंचन खिलारे ने निभाई है।