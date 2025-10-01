Language
    The Ba***ds of Bollywood का एक चेहरा जो अभी तक नहीं हुआ रिवील, मिलिए ऑनस्क्रीन गफूर की फिल्ममेकर बेटी से

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:57 PM (IST)

    आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड में गफूर की बेटी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस हमेशा बुर्के में रहती है। इस एक्ट्रेस का बहुत छोटा सा लेकिन अहम रोल है। इसे कंचन खिलारे ने निभाया है। कंचन इससे पहले एक हॉलीवुड फिल्म के लिए भी ऑडिशन दे चुकी हैं।

    किसने निभाया है गफूर की बेटी का किरदार (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' (The Badass of Bollywood) से डेब्यू किया और छा गए। आर्यन इस सीरीज के निर्देशक हैं और हर तरफ उनके विजन, दमदार स्टोरीलाइन की तारीफ हो रही है। डायलॉग्स के साथ इसकी कास्टिंग भी बहुत फुर्सत के साथ की गई है। एक-एक किरदार ने अपने रोल के साथ न्याय किया है।

    किसने निभाया है गफूर की बेटी का किरदार?

    सारे कलाकारों की तारीफ तो हो गई लेकिन इस शो में एक किरदार ऐसा भी था जिसका चेहरा सामने तक नहीं आया। कहानी में उसका बड़ा छोटा सा रोल था लेकिन जब सभी की बात हो रही है तो हमने सोचा आपको उससे भी मिलवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं गफूर की बेटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री की।

    बुर्के के अंदर से नहीं दिखा चेहरा

    अरशद वारसी द्वारा अभिनीत गफ़ूर ने कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सीरीज में गफूर मुख्य किरदार आसमान सिंह (लक्ष्य) का अपहरण कर लेता है ताकि उसकी बेटी, जो आसमान की फैन है उससे मिल सके और अपनी स्क्रिप्ट साझा कर सके। सीरीज में गफ़ूर की बेटी एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता का किरदार निभाया है जो आसमान के साथ फिल्म बनाना चाहती है।

    कंचन खिलारे ने निभाया है किरदार

    गफूर की बेटी हमेशा बुर्के में नजर आती है, उसका चेहरा ढका रहता है। हालांकि दर्शक उसे पर्दे पर कभी नहीं देख पाते, लेकिन उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म में यह भूमिका कंचन खिलारे ने निभाई है।

    सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

    शो की सफलता के बीच, कंचन ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के अपने अनुभव के बारे में एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इस किरदार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, बस शाह रुख खान से मिलने की उम्मीद थी, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इस सीरीज़ को प्रोड्यूस किया था। उन्हें लगा था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें पहचान लिया, तो उन्होंने उस सीक्रेट लड़की के किरदार के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया जिसका चेहरा कभी दिखाया ही नहीं गया।

    इस हॉलीवुड रोल के लिए दिया था ऑडिशन

    शो में उन्होंने लक्ष्य, राघव जुयाल, मनोज पाहवा, अरशद वारसी और अन्या सिंह के साथ स्क्रीन शेयर किया। दिलचस्प बात यह है कि कंचन ने हॉलीवुड फिल्म "हार्ट ऑफ़ स्टोन" में केया धवन की भूमिका के लिए भी ऑडिशन दिया था, जो रोल बाद मे आलिया भट्ट को मिल गया। दो साल पहले के एक वीडियो में, उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें यह भूमिका न मिलने का कोई मलाल नहीं है। बल्कि, उन्होंने इसे अपने करियर का एक महत्वपूर्ण क्षण बताया।

