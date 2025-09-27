Rajat Bedi की बेटी हैं करीना कपूर की कार्बन कॉपी, एक्टर ने बेबो से लाडली वेरा की तुलना पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड अभिनेता रजत बेदी (Rajat Bedi) ने आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads of Bollywood) से दमदार वापसी की है। मगर इस बीच रजत से ज्यादा लाइमलाइट उनकी बेटी ने बटोर ली है। उनकी बेटी की तुलना करीना कपूर खान से की जा रही है। जानिए एक्टर ने इस बारे में क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के हैंडसम विलेन रजत बेदी (Rajat Bedi) इन दिनों चर्चा में हैं। इसकी वजह आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads of Bollywood) से उनका कमबैक है। सीरीज में अभिनेता ने जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। उनकी कमाल की एंट्री से दर्शक खुश हो गए हैं।
हाल ही में रजत बेदी बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इवेंट में शामिल हुए और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इस दौरान जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो उनकी बेटी वेरा बेदी (Vera Bedi) थीं।
इंटरनेट सेंसेशन बनीं रजत बेदी की बेटी
रजत बेदी की बेटी वेरा जब से बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इवेंट में शामिल हुई हैं, तभी से उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में तेजी से हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, रजत की लाडली वेरा की तुलना करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वह करीना की कॉपी हैं। करीना के यंग वर्जन से वेरा की तुलना हो रही है और अब इस पर रजत ने भी रिएक्शन दे दिया है।
करीना से बेटी की तुलना पर बोले रजत बेदी
रजत बेदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत अटेंशन मिल रहा है, खासकर उनकी बेटी वेरा को। अभिनेता ने बेटी की करीना से तुलना किए जाने पर कहा, "मेरा पूरा परिवार अब सुर्खियों में है। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चे भी शो और मेरी वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। वे वायरल हो गए हैं, यह बहुत अजीब है।"
Rajat Bedi’s daughter Vera is giving us major young Bebo vibes! 😍💖
Can you spot the resemblance? 👀✨#VeraBedi #RajatBedi #Bollywood #TrendingNow pic.twitter.com/N2amwU8FH8— National Film Awards (@NFilmAwards) September 26, 2025
बेटी को लंदन से आ रहे हैं फोन
बेटी वेरा के बारे में रजत बेदी ने आगे कहा, "वह (वेरा) बहुत खुश है क्योंकि यह अटेंशन सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से मिल रहा है। अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, हर जगह से लोग फोन कर रहे हैं। वह बहुत सीधी-सादी है और उसे इस तरह के माहौल का कोई अनुभव नहीं है। यह पहली बार है जब वह अपने पिता के साथ किसी रेड कार्पेट इवेंट में गई है। वह बहुत सिंपल है।"
रजत बेदी की तरह उनके बच्चे भी सिनेमा में नाम कमाना चाहते हैं। उनके बेटे विवान ने दो साल तक आर्यन खान को बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए असिस्ट किया है। बेटी के बारे में एक्टर ने कहा कि वह अभी इस बारे में सोच रही हैं।
