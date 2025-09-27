Rajat Bedi की बेटी हैं करीना कपूर की कार्बन कॉपी, एक्टर ने बेबो से लाडली वेरा की तुलना पर किया रिएक्ट

बॉलीवुड अभिनेता रजत बेदी (Rajat Bedi) ने आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads of Bollywood) से दमदार वापसी की है। मगर इस बीच रजत से ज्यादा लाइमलाइट उनकी बेटी ने बटोर ली है। उनकी बेटी की तुलना करीना कपूर खान से की जा रही है। जानिए एक्टर ने इस बारे में क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के हैंडसम विलेन रजत बेदी (Rajat Bedi) इन दिनों चर्चा में हैं। इसकी वजह आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads of Bollywood) से उनका कमबैक है। सीरीज में अभिनेता ने जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। उनकी कमाल की एंट्री से दर्शक खुश हो गए हैं।

हाल ही में रजत बेदी बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इवेंट में शामिल हुए और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इस दौरान जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो उनकी बेटी वेरा बेदी (Vera Bedi) थीं। इंटरनेट सेंसेशन बनीं रजत बेदी की बेटी रजत बेदी की बेटी वेरा जब से बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इवेंट में शामिल हुई हैं, तभी से उनकी खूबसूरती की चर्चा फिल्मी गलियारों में तेजी से हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, रजत की लाडली वेरा की तुलना करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) से हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वह करीना की कॉपी हैं। करीना के यंग वर्जन से वेरा की तुलना हो रही है और अब इस पर रजत ने भी रिएक्शन दे दिया है।