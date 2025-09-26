Ba__ds Of Bollywood आर्यन खान की सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने कैमियो किया। एसएस राजामौली से लेकर आमिर खान शाहरुख खान सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स इसमें नजर आए। वहीं बॉबी देओल मोना सिंह मनोज पाहवा जैसे स्टार्स ने भी शानदार काम किया। लेकिन इन सबमें एक ऐसा एक्टर भी है जिसने 16 साल बाद कमबैक किया है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू कर लिया है। सीरीज में नए एक्टर्स के साथ कई पुराने एक्टर्स भी नजर आए। बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी दुनिया के बीच आर्यन खान के इस शो में कई रियलिटी चेक भी दिए गए। इन सबके बीच एक ऐसे एक्टर का भी कमबैक हुआ जो 16 सालों से इंडस्ट्री से दूर था।

16 साल बाद किया कमबैक 16 साल बाद ना सिर्फ इस सीरीज से इस एक्टर ने कमबैक किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरीं और अब आईएमडीबी की लिस्ट में टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये एक्टर हैं रजत बेदी जिन्होंने सीरीज में जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। रजत ने IMDb इंडिया की पॉपुलर सेलेब्रिटी की लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाई है।

954 रैंक से सीधा टॉप 10 में दिलचस्प बात ये है कि पिछले हफ्ते तक रजत बेदी की रैंक 954 थी और अब उन्होंने सीधा टॉप 10 में जगह बनाते हुए 9वीं रैंक हासिल की है। IMDb इंडिया ने X (पहले ट्विटर) पर उनकी तस्वीर वाली एक पोस्ट के साथ घोषणा की। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, 'IMDb पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटी RajatBedi को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जरज सक्सेना के रोल के लि 954 से 9वां स्थान मिला है'। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत के काम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उनके साथ ही बैड्स ऑफ बॉलीवुड के और भी सितारों ने आईएमडीबी की टॉप 10 पॉपुलर सेलेब्रिटी की लिस्ट में जगह बनाई है।

IMDb पॉपुलर सेलेब्रिटी 1. आन्या सिंह (1st) 2. सैहर बंबा (2nd) 3. लक्ष्य लालवानी (4th) 4. आर्यन खान (6th) 5. रजत बेदी (9th) रजत ने आर्यन को कहा फरिश्ता इनके अलावा राघव जुयल को 12 वीं रैंक मिली है। वहीं बॉबी देओल को 21वीं, मोना सिंह को 26वीं, इमरान हाशमी को 38वीं और रणबीर कपूर को 42वीं रैंक मिली है। रजत ने भी इंस्टाग्राम पर आर्यन खान के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों साथ में पोज देते हुए दिखाई दे रहे थे। रजत ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रजत ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जब भगवान आपको कोई फरिश्ता भेजते हैं, तो वह कुछ ऐसा दिखता है'।

Who’s trending this week? See IMDb’s Popular Indian Celebrities list on the IMDb app today! 🌟💛 See the complete list on the IMDb app, available on iOS and Android. 🍿 pic.twitter.com/acZj7yx4Rd — IMDb India (@IMDb_in) September 24, 2025 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू हुई द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक आसमान (लक्ष्य लालवानी) की कहानी है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और चुनौतियों से जूझता है। इस सीरीज में राघव जुयाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, अन्या सिंह और सहर बंबा भी हैं, साथ ही कुछ खास कैमियो भी हैं। जिनमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई मशहूर एक्टर- एक्ट्रेस नजर आए हैं।