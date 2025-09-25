आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को देखने के बाद पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिसर समीर वानखेड़े ने शाह रुख खान-नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेटफ्लिक्स (Netflix) रिलीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस सीन को देखकर समीर वानखेड़े को इतना गुस्सा आया है यहां पढ़ें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix)पर रिलीज हुई थी। स्ट्रीमिंग के कुछ ही दिनों बाद ये सीरीज विवादों में घिर गई है। कुछ दिनों पहले लास्ट एपिसोड में रणबीर कपूर को वेप पीते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था और NHRC ने एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

मामला शांत होता उससे पहले ही आर्यन की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को देखने के बाद पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में शाह रुख खान और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकते हुए याचिका दायर की है। आर्यन खान को साल 2021 में क्रूज पर ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार करने वाले पूर्व NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े कौन से सीन को देखकर भड़के, नीचे पढ़ें डिटेल में:

समीर वानखेड़े का ये सीन देख फूटा गुस्सा आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 7 एपिसोड की है। जहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर आउटसाइडर के साथ इंडस्ट्री में भेदभाव, उनके स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी हर सच्चाई को बड़ी ही बारीकियों से इसमें उतारा गया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस सीरीज के पहले ही एपिसोड में जब आसमान (लक्ष्य लालवानी) की फिल्म 'रिवॉल्वर' की सक्सेस पार्टी चल रही होती है, तो उस दौरान एक सीन दिखाया गया, जहां गाड़ी से एक शख्स उतरता है और कहता है 'ड्रग्स ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है'।

NCG ऑफिसर को नहीं दिया सीरीज में नाम बैड्स ऑफ बॉलीवुड के आते ही इस सीन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई कि ये सीन आर्यन खान ने अपने ड्रग्स केस से प्रेरित होकर अपनी सीरीज में डाला है और ये शख्स कोई और नहीं, बल्कि समीर वानखेड़े है। लोगों ने इस पर मीम बनाने शुरू कर दिए। हालांकि, सीरीज में आर्यन ने इस NCGऑफिसर को कोई नाम नहीं दिया।