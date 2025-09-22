Language
    The Ba__ds Of Bollywood: इस एक सीन से कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे Ranbir Kapoor, NHRC ने जारी किया नोटिस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:56 PM (IST)

    The Ba__ds Of Bollywood आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक्टर रणबीर कपूर के छोटे से कैमियो ने मानवाधिकार आयोग का ध्यान खींच लिया। इस एक सीन ने रणबीर और शो के मेकर्स को जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है। मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए इसके लिए एक्शन की मांग की है।

    बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक सीन से मुसीबत में फंसे रणबीर कपूर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। सीरीज में कई बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने कैमियो किया है उनमें एक रणबीर कपूर भी हैं। वैसे तो सीरीज को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं लेकिन एक सीन की वजह से रणबीर मुसीबत में फंसा दिया है।

    इस सीन की वजह से मुसीबत में फंसे रणबीर कपूर

    एक्टर Ranbir Kapoor आर्यन खान के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने कैमियो के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। आर्यन खान द्वारा निर्देशित इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में सुपरस्टार एक छोटे से सीन में नजर आए हैं। इस सीन में रणबी ई-सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना ​​है कि वेप का इस्तेमाल करते हुए एक किरदार को दिखाने से दर्शक गुमराह हो सकते हैं और ई-सिगरेट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही इस सीन के साथ कोई डिस्क्लेमर भी नहीं दिया गया है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    सीरीज के सातवें एपिसोड में रणबीर बस कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई देते हैं। वह करण जौहर के ऑफिस में अपने लिए नए मैनेजर पर चर्चा करने आते हैं। जहां उन्हें आसमान की मैनेजर सान्या मिलती है। वह उन्हें आसमान के लिए काम छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके साथ कई विवाद चल रहे हैं। इस बातचीत के बीच में रणबीर वेप का एक कश लेते हैं, जो पहले से बैन है। हालांकि सान्या मना कर देती है और रणबीर उनकी वफादारी की तारीफ करते हैं। इसी सीन को लेकर मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ऐसे कंटेंट को बैन करने की मांग की है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    इन सितारों ने किया सीरीज में कैमियो

    रणबीर कपूर के अलावा इस सीरीज में करण जौहर, रणवीर सिंह, आमिर खान, एसएस राजामौली, शाहरुख खान, सारा अली खान, सिद्धांत चतुर्वेदी, महीप कपूर, अर्जुन कपूर और राजकुमार राव जैसे कई सितारों ने इसमें कैमियो किया है।

    'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है जो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है। यह 19 सितंबर को रिलीज हुई।

