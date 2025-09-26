Language
    आर्यन खान की The Ba***ds Of Bollywood का दूसरा सीजन जल्द होगा रिलीज, रजत बेदी का बड़ा खुलासा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:30 PM (IST)

    आर्यन खान द्वारा निर्देशित द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को दर्शकों का खूब प्यार मिला। रजत बेदी ने जरज सक्सेना के किरदार से वापसी की है जो 15 सालों से बेरोजगार है और शोबिज में वापसी के लिए निर्माता के दरवाजे खटखटा रहा है। रजत ने बताया कि पहला सीजन तो बस एक टीजर था और दूसरे सीजन में उन्हें और भी ज़्यादा देखा जाएगा।

    जल्द रिलीज होगा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा पार्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों और फिल्म जगत के लोगों से खूब प्यार मिला। आर्यन का आत्म-निंदा करने वाला हास्य, बॉलीवुड के घिसे-पिटे मुहावरों पर व्यंग्य,राघव जुयाल की बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, मनोज पाहवा का रॉकस्टार अवतार और कैमियो ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। इस सीरीज का एक और मुख्य आकर्षण हैं रजत बेदी, जिन्होंने सालों बाद वापसी की है।

    रजत ने निभाया था जरज सक्सेना का रोल

    रजत ने सीरीज में जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। जरज सक्सेना एक ऐसा करेक्टर है जिससे आप नफरत तो कर सकते हैं लेकिन उसे एक पल के लिए भुला नहीं पाएंगे। जरज 15 सालों से बेरोजगार है, लेकिन शोबिज की दुनिया में वापसी और शोहरत पाने के लिए लगातार एक निर्माता के दरवाजे खटखटा रहा है। उनके शब्दों में, उनके किरदार में उनके असली रूप से काफी समानता है, जो बॉलीवुड में वापसी की कोशिश कर रहा है। अब, न्यूज18 शोशा से खास बातचीत में, रजत ने बताया कि पहला सीजन तो बस एक टीजर था और आगे जाराज के बारे में और भी बहुत कुछ है।

    एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने हमें बताया, "हां, दूसरा सीजन बन रहा है। इस पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक दूसरे सीजन में मुझे और भी ज़्यादा देखेंगे।"

    हर तरफ से मिल रही है तारीफ

    रजत ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने के बाद से ही उनके फ़ोन की घंटी बजती जा रही है। उन्होंने कहा कि दर्शकों की तरफ से और उन्हें खूब प्यार मिल रहा है। इस पर बात करते हुए रजत ने कहा, "यह अविश्वसनीय है! सिर्फ़ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी को भी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमें सब कुछ एक साथ दे दिया हो।"

    रजत को कास्ट करने को लेकर श्योर थे आर्यन

    इस शो के बारे में रजत ने बताया कि आर्यन उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने को लेकर काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, "एक दिन, मुझे अचानक एक फोन आया कि आर्यन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उस समय कनाडा में था। आर्यन के ऑफिस ने उससे संपर्क किया और उसने मुझे बताया कि आर्यन मुझसे मिलना चाहता है। मैं तुरंत मुंबई पहुंच गया। मुझे तारीख भी याद है। 21-22 दिसंबर, 2022 की बात है। आर्यन मुझे लेने आया था। वह मुझसे मिलने को लेकर बहुत नर्वस था। अगर मैं इस रोल के लिए मना कर देता तो इसे सीरीज से ही काट दिया जाता। किसी दूसरे एक्टर को मेरी जगह लेने का कोई प्लान नहीं था।