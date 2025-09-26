आर्यन खान द्वारा निर्देशित द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को दर्शकों का खूब प्यार मिला। रजत बेदी ने जरज सक्सेना के किरदार से वापसी की है जो 15 सालों से बेरोजगार है और शोबिज में वापसी के लिए निर्माता के दरवाजे खटखटा रहा है। रजत ने बताया कि पहला सीजन तो बस एक टीजर था और दूसरे सीजन में उन्हें और भी ज़्यादा देखा जाएगा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दर्शकों और फिल्म जगत के लोगों से खूब प्यार मिला। आर्यन का आत्म-निंदा करने वाला हास्य, बॉलीवुड के घिसे-पिटे मुहावरों पर व्यंग्य,राघव जुयाल की बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, मनोज पाहवा का रॉकस्टार अवतार और कैमियो ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। इस सीरीज का एक और मुख्य आकर्षण हैं रजत बेदी, जिन्होंने सालों बाद वापसी की है।

रजत ने निभाया था जरज सक्सेना का रोल रजत ने सीरीज में जरज सक्सेना का किरदार निभाया है। जरज सक्सेना एक ऐसा करेक्टर है जिससे आप नफरत तो कर सकते हैं लेकिन उसे एक पल के लिए भुला नहीं पाएंगे। जरज 15 सालों से बेरोजगार है, लेकिन शोबिज की दुनिया में वापसी और शोहरत पाने के लिए लगातार एक निर्माता के दरवाजे खटखटा रहा है। उनके शब्दों में, उनके किरदार में उनके असली रूप से काफी समानता है, जो बॉलीवुड में वापसी की कोशिश कर रहा है। अब, न्यूज18 शोशा से खास बातचीत में, रजत ने बताया कि पहला सीजन तो बस एक टीजर था और आगे जाराज के बारे में और भी बहुत कुछ है।

एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने हमें बताया, "हां, दूसरा सीजन बन रहा है। इस पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक दूसरे सीजन में मुझे और भी ज़्यादा देखेंगे।" हर तरफ से मिल रही है तारीफ रजत ने बताया कि नेटफ्लिक्स पर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने के बाद से ही उनके फ़ोन की घंटी बजती जा रही है। उन्होंने कहा कि दर्शकों की तरफ से और उन्हें खूब प्यार मिल रहा है। इस पर बात करते हुए रजत ने कहा, "यह अविश्वसनीय है! सिर्फ़ मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी को भी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमें सब कुछ एक साथ दे दिया हो।"