Raghav Juyal के 'Tamalli Maa' से पहले कियारा आडवाणी ने गाया था 'कहो ना कहो गाना', वायरल हुआ थ्रोबैक वीडियो

आर्यन खान (Aaryan Khan) के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल ने परवेज का किरदार निभाया है जिसकी काफी सराहना हो रही है। उनका एक वायरल सीन जिसमें वो इमरान हाशमी का गाना कहो ना कहो का अरेबिक वर्जन गा रहे हैं। इसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस बीच कियारा आडवाणी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुआल ने परवेज की भूमिका निभाई है। सीरज में उनकी शानदार परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। इमरान हाशमी के फैन के तौर पर उनका वायरल सीन जिसमें वो कहो ना कहो का अरेबिक वर्जन गा रहे हैं काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये गाना फिल्म मर्डर का है जिसे इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन अब इंटरनेट यूजर्स ने एक और मस्त वीडियो ढूंढ़ निकाला है जिसमें कियारा आडवाणी पहले ही इस ट्रेंड को करती नजर आ रही हैं। शाहिद कपूर अभिनीत 2019 की फिल्म कबीर सिंह की रिलीज के बाद, अभिनेत्री कियारा आडवाणी एंकर नितिन कक्कड़ के शो के एक विशेष एपिसोड में आई थीं।