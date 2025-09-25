Raghav Juyal के 'Tamalli Maa' से पहले कियारा आडवाणी ने गाया था 'कहो ना कहो गाना', वायरल हुआ थ्रोबैक वीडियो
आर्यन खान (Aaryan Khan) के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल ने परवेज का किरदार निभाया है जिसकी काफी सराहना हो रही है। उनका एक वायरल सीन जिसमें वो इमरान हाशमी का गाना कहो ना कहो का अरेबिक वर्जन गा रहे हैं। इसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस बीच कियारा आडवाणी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुआल ने परवेज की भूमिका निभाई है। सीरज में उनकी शानदार परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। इमरान हाशमी के फैन के तौर पर उनका वायरल सीन जिसमें वो कहो ना कहो का अरेबिक वर्जन गा रहे हैं काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये गाना फिल्म मर्डर का है जिसे इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है।
लेकिन अब इंटरनेट यूजर्स ने एक और मस्त वीडियो ढूंढ़ निकाला है जिसमें कियारा आडवाणी पहले ही इस ट्रेंड को करती नजर आ रही हैं। शाहिद कपूर अभिनीत 2019 की फिल्म कबीर सिंह की रिलीज के बाद, अभिनेत्री कियारा आडवाणी एंकर नितिन कक्कड़ के शो के एक विशेष एपिसोड में आई थीं।
वायरल हो रहा कियारा आडवाणी का वीडियो
वीडियो में कियारा आडवाणी हेडफोन लगाकर इमरान हाशमी के पॉपुलर गीत 'कहो ना कहो' के अरबी बोल गाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। गाना गाते हुए उनके एक्सप्रेशन भी खूब वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करते हुए नितिन ने लिखा, "शानदार कियारा आडवाणी,आप राघव जुयाल को कड़ी टक्कर दे रही हैं... किसने बेहतर किया? #kiaraadvani के साथ हमारे एक बेहतरीन इंटरव्यू से - कितना मजेदार था।"
फैंस ने किए मजेदार कमेंट
वीडियो पोस्ट होते ही इंटरनेट पर कमेंट सेक्शन की बाढ़ आ गई। एक यूज़र ने लिखा, "राघव ने इसे और भी बेहतर किया।" एक और यूज़र ने लिखा, "आप लोग तय करें कि कौन बेहतर है?" एक अन्य ने लिखा,"यह बहुत प्यारा और मजेदार है, नितिन।"
राघव जुयाल ने बताया कैसे क्रिएट हुआ सीन
वहीं न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में राघव ने अपने वायरल सीन पर बात की थी। एक्टर ने लिखा, "बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने और आर्यन ने उम्मीद की थी कि ऐसा होगा। मैंने वास्तव में खुद पर कड़ी मेहनत की और कुछ नया बनाया। बहुत मजा आया मुझे। इमरान सर आए और वो सीन हुआ, मैं रोने भी लग गया सीन में!" राघव जुयाल ने शो में लक्ष्य (आसमान) के सबसे अच्छे दोस्त परवेज का किरदार निभाया था। इससे पहले, दोनों ने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'किल' में साथ काम किया था।
