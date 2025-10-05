सस्पेंस में Kantara की भी बाप है 8.4 रेटिंग वाली ये धांसू थ्रिलर, OTT पर मस्ट वॉच है ये मूवी
इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) धमाल मचा रहा है। फिल्म के सस्पेंस थ्रिल और एक्शन की खूब चर्चा हो रही है। मगर हम इस आर्टिकल में जिस एक्शन थ्रिलर की बात करने जा रहे हैं वो थ्रिल और रेटिंग के मामले में कांतारा से भी एक कदम आगे है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर थ्रिल और सस्पेंस का आनंद लेना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक एक्शन थ्रिलर को आपको जरूर अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। इस फिल्म का सस्पेंस और थ्रिल कांतारा (Kantara) से भी आगे है। इस फिल्म को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला है, बल्कि IMDb पर भी इन्हें जबरदस्त रेटिंग मिली है जो इनकी कहानी और मेकिंग की क्वालिटी को साबित करती है।
ओटीटी ने दर्शकों को क्राइम, सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर का एक ऐसा खजाना दिया है, जिसे देखकर आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। इन दिनों बड़े पर्दे पर ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) धमाल मचा रही है। शानदार कमाई के साथ-साथ फिल्म की खूब तारीफ भी हो रही है। साथ ही इसे तगड़ी IMDb रेटिंग भी मिली है। मगर रेटिंग और थ्रिलर के मामले में एक टॉप रेटेड मूवी कांतारा से भी एक कदम आगे है।
धनुष ने निभाई थी मुख्य भूमिका
ये फिल्म है वाडा चेन्नई (Vada Chennai) जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। वेत्रीमारन निर्देशित फिल्म में धनुष (Dhanush), किशोर, डेनियल बालाजी, पवन, ऐश्वर्या राजेश जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। 2 घंटे 44 मिनट की ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली तमिल मूवीज में से एक थी। विवादित होने के साथ-साथ फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था।
कांतारा से भी ज्यादा मिली रेटिंग
धनुष स्टारर वाडा चेन्नई को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से ही नहीं सराहा गया था, बल्कि इसका क्राफ्ट इतना दमदार था कि इसे IMDb ने 8.4 रेटिंग तक दे डाली थी। यह रेटिंग 2022 में रिलीज हुई कांतारा मूवी से भी ज्यादा है। कांतारा को 8.2 रेटिंग दी गई थी।
वाडा चेन्नई मूवी की कहानी
बात करें फिल्म की कहानी की तो यह एक कुशल कैरम खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपराध की दुनिया में कदम रखता है और लोकल गुंडे के गिरोह में शामिल हो जाता है लेकिन जब वे उसके इलाके को नष्ट करने की योजना बनाते हैं तो वह उनसे लड़ने का फैसला करता है। फिल्म के एक-एक सीन में सस्पेंस और थ्रिल है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा।
अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो कोई बात नहीं क्योंकि यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। अगर आप किसी बेस्ट थ्रिलर ड्रामा देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट च्वॉइस हो सकती है। फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद है।
