    Tere Ishk Mein Teaser: जुनूनी आशिक के किरदार में फिर लौट रहे धनुष, दर्द, प्रतिशोध की कहानी पिघला देगी दिल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    कृति सेनन (Kriti Sanon) और धनुष (Dhanush) की जोड़ी तेरे इश्क में (Tere Ishq Mein Teaser) में पहली बार साथ नजर आएगी। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें दोनों एक्टर्स रोमांस करते दिख रहे हैं। यह एक रोमांटिक और इमोशनल लव स्टोरी है जिसमें धनुष एक आशिक के किरदार में हैं।

    फिल्म के एक सीन में धनुष और कृति सेनन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कृति सेनन और धनुष की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर साथ में आ रही है। दोनों एक्टर्स 'तेरे इश्क में रोमांस करते नजर आएंगे। नवमी के मौके पर एक अक्तूबर को इसका टीजर रिलीज हो गया है। एक रोमांटिक ड्रामा होने के साथ ये एक इमोशनल लव स्टोरी है जिसका जिसके कुछ सीन्स कई मौकों पर आपकी आंखों में आंसू भी ला सकते हैं।

    काफी इंटेंस है फिल्म का टीजर

    कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर साझा किया। टीजर की शुरुआत एक शादी के फंक्शन से होती है। हर तरफ खुशी का माहौल है और उन्हें हल्दी लग रही है। फिर बीच में एंट्री होती है धनुष की जोकि हावभाव से दिल टूटे आशिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनसे काफी नाराज है। वह कृति पर गंगा जल डालते हैं और कहते हैं,'शंकर करे तुझे बेटा हो, तब तुम समझोगे कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

    एक आशिक के किरदार में नजर आएंगे धनुष

    टीजर में धनुष का अवतार बेहद गंभीर है। वह एक आदमी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभा रहे हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी ओर, कृति व्याकुल,शराब पीते और धूम्रपान करते हुए दिखाई दे रही हैं। यह सब उनके जीवन में चल रहे भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत देता है। तनाव के बीच, टीजर में दोनों के बीच के कोमल, प्यारे पलों की झलकियां भी दिखाई देती हैं, जो रोमांस के साथ ड्रामा को संतुलित करती हैं।

    आनंद एल राय हैं फिल्म के निर्देशक

    बैकग्राउंड स्कोर में अरिजीत की दिल छू लेने वाली आवाज ने इसमें और गहराई जोड़ दी है। टीजर में उनकी आवाज सबसे बड़ी हाइलाइट है। तेरे इश्क में की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है। इसका निर्माण आनंद एल राय, हिमांशु, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने किया है।

    इन फिल्मों में नजर आएंगे धनुष

    वर्कफ्रंट की बात करें तो धनुष की 'इडली कढ़ाई' आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म में धनुष और नित्या मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अरुण विजय खलनायक की भूमिका में हैं। वहीं कृति सनोन इन दिनों कॉकटेल 2 की शूटिंग के लिए इटली में हैं। फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी हैं।

