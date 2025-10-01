Tere Ishk Mein Teaser: जुनूनी आशिक के किरदार में फिर लौट रहे धनुष, दर्द, प्रतिशोध की कहानी पिघला देगी दिल

कृति सेनन (Kriti Sanon) और धनुष (Dhanush) की जोड़ी तेरे इश्क में (Tere Ishq Mein Teaser) में पहली बार साथ नजर आएगी। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है जिसमें दोनों एक्टर्स रोमांस करते दिख रहे हैं। यह एक रोमांटिक और इमोशनल लव स्टोरी है जिसमें धनुष एक आशिक के किरदार में हैं।

काफी इंटेंस है फिल्म का टीजर कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर साझा किया। टीजर की शुरुआत एक शादी के फंक्शन से होती है। हर तरफ खुशी का माहौल है और उन्हें हल्दी लग रही है। फिर बीच में एंट्री होती है धनुष की जोकि हावभाव से दिल टूटे आशिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनसे काफी नाराज है। वह कृति पर गंगा जल डालते हैं और कहते हैं,'शंकर करे तुझे बेटा हो, तब तुम समझोगे कि जो आशिक प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।