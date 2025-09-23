Don 3 Villain: रणवीर सिंह को डॉन 3 में टक्कर देगा ये तमिल एक्टर, खलनायक बन साउथ में मचा चुका है तहलका?
रणवीर सिंह की फिल्म डॉन-3 पिछले काफी समय से चर्चा में है लेकिन अभी तक फिल्म फ्लोर पर नहीं आई है। कियारा आडवाणी के फिल्म छोड़ते ही कृति सेनन की इसमें एंट्री हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट्स की मानें तो विक्रांत मैसी के आउट होते ही फिल्म में अब तेलुगु-तमिल स्टार विलेन बनकर रणवीर सिंह को कड़ी टक्कर देने वाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय तक 'डॉन' की फ्रेंचाइजी डिले करने के बाद अब फरहान अख्तर और रणवीर सिंह इस फिल्म को फ्लोर पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। फिल्म में पहले कियारा आडवाणी अभिनेता के अपोजिट मुख्य भूमिका में थीं, लेकिन प्रेग्नेंसी और मां बनने की वजह से वह इस फिल्म से आउट हो गईं।
कियारा आडवाणी की जगह 'डॉन-3' में कृति सेनन ने ली है, तो वहीं दूसरे स्टार विक्रांत मैसी के आउट होने के बाद अब फिल्म को नया विलेन मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरहान अख्तर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में रणवीर सिंह को तमिल का बड़ा सुपरस्टार और अधिकतर फिल्मों में नेगेटिव भूमिका अदा करने वाला एक्टर टक्कर देगा। कौन बनेगा फरहान अख्तर की फिल्म में नया विलेन चलिए जानते हैं:
ये तमिल सुपरस्टार बनेगा डॉन 3 में विलेन
पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, विक्रांत मैसी के फिल्म छोड़ने के बाद निर्देशक फरहान अख्तर की मूवी को लेकर तमिल स्टार अर्जुन दास से बातचीत चल रही है, जो आगामी फिल्म 'डॉन-3' में विलेन की भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मास्टर, कैथी, विक्रम, गुड बैड अगली और जल्द रिलीज होने वाली 'दे कॉल हिम ओजी' में विलेन बनकर तहलका मचा चुके अर्जुन दास के हिंदी डेब्यू को लेकर बातचीत चल रही है।
फरहान अख्तर और उनकी टीम अर्जुन के साथ लगातार डॉन 3 में मुख्य खलनायक का किरदार निभाने के लिएय टच में है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अर्जुन ने भी इस हिंदी फिल्म में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अगर सबकुछ सही जाता है, तो वह फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं।
कब होगी डॉन 3 की शूटिंग शुरू?
डॉन 3 में अगर अर्जुन दास आते हैं, तो उन्हें हिंदी ऑडियंस को भी अपने अभिनय का दम दिखाने का मौका मिलेगा। फिलहाल फरहान अख्तर ने इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर चुप्पी साधी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह की डॉन 3 अगले साल 2026 में फ्लोर पर जाएगी, जिससे पहले अभिनेता एक वर्कशॉप करने वाले हैं।
तेलुगु स्टार अर्जुन दास की बात करें तो वह ओजी में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ पवन कल्याण और इमरान हाशमी भी मुख्य भूमिका में होंगे। अर्जुन दास ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में फिल्म पेरुमन में काम किया था। वह तमिल फिल्में भी करते हैं।
