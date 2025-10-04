Language
    Kantara Chapter 1 vs Chhaava: बॉलीवुड पर भारी पड़ गया साउथ, कांतारा ने कमाई में छावा को छोड़ा पीछे

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    Kantara Chapter 1 vs Chhaava Box Office Collection ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी ओपनर्स की लिस्ट में शुमार हो गई है। दो दिन के अंदर इस फिल्म ने विक्की कौशल की सुपरहिट मूवी छावा का भी सिंहासन हिला दिया है। जानिए दोनों फिल्मों की कमाई।

    कांतारा चैप्टर 1 बनाम छावा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara: A Legend Chapter 1) रिलीज होने के साथ ही दर्शकों के दिलों पर छा गई है। क्रिटिक्स और दर्शक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसका नतीजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ रहा है।

    जब साल 2022 में ऋषभ शेट्टी कांतारा (Kantara) मूवी लेकर आए थे तो किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म इस कदर लोगों के दिलों में बस जाएगी। तीन साल पहले वाला कांतारा का जादू आज भी लोगों के दिलों में कम नहीं हुआ और अब कांतारा चैप्टर 1 को लेकर क्रेज दिख रहा है। यह फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। यानी इसमें एक गांव कांतारा की कहानी दिखाई गई है।

    कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन 

    कहानी जितनी सिंपल लगती है, उतनी है नहीं। इस फिल्म के हर सीन में एक सस्पेंस है जो दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखता है। फिल्म को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि नॉन-वीकेंड में भी सिनेमाघर फुल रहे और कमाई जबरदस्त हुई। कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त कमाई कर ली है कि इसके आगे 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शुमार छावा भी पीछे हो गई है।

    Photo Credit - X

    कन्नड़ मूवी कांतारा चैप्टर 1 पांच भाषाओं में रिलीज हुई है। कन्नड़ के अलावा इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में उतारा गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन टोटल 61.85 करोड़ रुपये से खाता खोला है। चूंकि इस दिन दशहरा था, इसलिए कंतारा ने गर्दा उड़ा दिया। मगर शुक्रवार को यानी नॉन-वीकेंड में भी फिल्म का चार्म कम नहीं हुआ। दूसरे दिन इस फिल्म ने नॉन-हॉलीडे और नॉन-वीकेंड में भी करीब 45 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। यानी दो दिन के कलेक्शन में ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है।

    छावा को कांतारा ने दी शिकस्त

    कांतारा चैप्टर 1 ने दो दिन के कलेक्शन से अभी तक छावा को पछाड़ दिया है। इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉलीवुड की ऐतिहासिक मूवी छावा ने दो दिन में कुल 68 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। पहले दिन कमाई 31 करोड़ और दूसरे दिन 37 करोड़ रुपये थी। अगर टोटल कलेक्शन की बात करें तो दो दिन में कांतारा की जीत हुई है। मगर कांतारा चैप्टर 1 छावा का लाइफटाइम रिकॉर्ड (भारत में 601.54 करोड़ रुपये) तोड़ पाती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चल सकेगा।

