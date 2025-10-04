Kantara Chapter 1 vs Chhaava: बॉलीवुड पर भारी पड़ गया साउथ, कांतारा ने कमाई में छावा को छोड़ा पीछे

Kantara Chapter 1 vs Chhaava Box Office Collection ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे बड़ी ओपनर्स की लिस्ट में शुमार हो गई है। दो दिन के अंदर इस फिल्म ने विक्की कौशल की सुपरहिट मूवी छावा का भी सिंहासन हिला दिया है। जानिए दोनों फिल्मों की कमाई।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara: A Legend Chapter 1) रिलीज होने के साथ ही दर्शकों के दिलों पर छा गई है। क्रिटिक्स और दर्शक फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसका नतीजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ रहा है।

जब साल 2022 में ऋषभ शेट्टी कांतारा (Kantara) मूवी लेकर आए थे तो किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म इस कदर लोगों के दिलों में बस जाएगी। तीन साल पहले वाला कांतारा का जादू आज भी लोगों के दिलों में कम नहीं हुआ और अब कांतारा चैप्टर 1 को लेकर क्रेज दिख रहा है। यह फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। यानी इसमें एक गांव कांतारा की कहानी दिखाई गई है।

कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन कहानी जितनी सिंपल लगती है, उतनी है नहीं। इस फिल्म के हर सीन में एक सस्पेंस है जो दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखता है। फिल्म को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि नॉन-वीकेंड में भी सिनेमाघर फुल रहे और कमाई जबरदस्त हुई। कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त कमाई कर ली है कि इसके आगे 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में शुमार छावा भी पीछे हो गई है।