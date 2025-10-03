Box Office: दशहरा पर 4 फिल्मों के बीच हुआ महा युद्ध, इस मूवी ने लहराया कमाई का परचम

Box Office Collection on Dussehra 2025 गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर कुल चार फिल्मों के बीच बड़ा घमासान देखने को मिला। दो फिल्में नई थीं और दो पुरानी मूवीज ने अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। दशहरा पर आखिर किस फिल्म का दबदबा ज्यादा रहा चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल दशहरा और गांधी जयंती था, फिल्मों के लिहाज से इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा दिन। हॉलीडे पर फिल्मों के रिलीज को लेकर हमेशा से ही जंग छिड़ी रहती है। इस साल भी 2025 की दो मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं। एक थी कन्नड़ की थ्रिलर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) और दूसरी रोमांटिक कॉमेडी मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari)।

कांतारा चैप्टर 1 का इंतजार पिछले तीन सालों से किया जा रहा है। यह 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा का प्रीक्वल है। वहीं वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सरफ जैसे सितारों से सजी रोमांटिक-कॉमेडी मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर भी काफी बज था। इन दोनों के क्लैश के बीच 19 सितंबर को रिलीज हुईं जॉली एलएलबी 3 और 25 सितंबर को आई ओजी भी रेस में शामिल हैं।

दशहरा पर 4 फिल्मों के बीच महाक्लैश अब दशहरा और गांधी जयंती के दिन कांतारा चैप्टर 1, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जॉली एलएलबी 3 या फिर दे कॉल हिम ओजी में किसने बाजी मारी, यह गुरुवार के कलेक्शन से साफ हो गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, जिस फिल्म ने दशहरा पर सफलता का परचम लहराया है, वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) है।