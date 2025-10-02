Language
    Kantara Chapter 1 X Review: सुनामी या फुसकी बम! दर्शकों को कैसी लगी कांतारा चैप्टर 1, आ गया फैसला

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म कांतारा चैप्टर 1 विजय दशमी के मौके पर थिएटर्स में आ चुकी है। इस फिल्म में इस बार राजा कदंब की कहानी देखने को मिली है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ थिएटर में टकराने वाली इस फिल्म पर दर्शकों की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने कांतारा को पास किया या फेल नीचे पढ़ें डिटेल्स

    कांतारा चैप्टर 1 पर दर्शकों की ये है राय/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वह पल आ ही गया, जिसका इंतजार न जाने ऑडियंस कब से कर रही थी। 2022 में आई 'कांतारा' के प्रीक्वल की जब घोषणा की गई थी, तभी से ऑडियंस फिल्म के इंतजार में बैठी थी। अब ये फिल्म वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ थिएटर में पंगा ले चुकी है। 

    हिंदी-मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा में बनी दशहरा के मौके पर रिलीज इस फिल्म को कई दर्शक थिएटर में देख चुके है। पोस्टर और ट्रेलर की तरह सच में  कांतारा चैप्टर 1 की कहानी दमदार है या नहीं, इस पर दर्शकों का फैसला आ चुका है। 

    कांतारा चैप्टर 1 का दर्शकों ने किया रिव्यू

    समीक्षकों से अच्छा रिव्यू पाने वाले ऋषभ शेट्टी के लिए दर्शकों की उनकी फिल्म पर राय बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उनके प्यार की वजह से ही 'कांतारा' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था।

    अब इसके प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' देखकर निकले एक यूजर ने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं होम्बले फिल्म्स से ये गुजारिश करता हूं कि जो आपसे हो सके इस फिल्म के लिए वह कीजिये, क्योंकि ऋषभ शेट्टी इस बार ऑस्कर जीतना डिजर्व करते हैं। आप इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए कुछ भी कीजिये"। 

    दूसरे यूजर ने लिखा, "एक और नेशनल अवॉर्ड आ रहा है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से बेहतरीन काम किया है। पूरी फिल्म में कई सारे ऐसे पल हैं, जिन्हें देखकर गूजबंप्स आ जाएंगे"। 

    सेकंड हाफ को दर्शकों ने बताया नेक्स्ट लेवल 

    फिल्म देखकर आए एक और यूजर ने लिखा, "कांतारा चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म है, खास तौर पर सेकंड हाफ में मैडनेस अपनी पीक पर है। ऋषभ शेट्टी एक अलग ही लेवल एक्टर हैं"। ये सभी के लिए एक सिनेमैटिक अनुभव है"। 

    कुछ यूजर्स ने फिल्म की कहानी को वीक भी बताया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैंने अभी-अभी कांतारा चैप्टर 1 देखी है और इस फिल्म की राइटिंग बहुत ही खराब लिखी गई है और प्लॉट बहुत ही कन्फयूजिंग है। पजेशन सीन इससे पहले कांतारा में भी दिखाया गया था। लोग इसे जबरदस्ती हाइप कर रहे हैं"। 

    रिलीज से पहले ही कांतारा चैप्टर 1 की हुई इतनी कमाई 

    ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ में बनी इस फिल्म की ग्लोबल और इंडिया दोनों ही जगह एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है। फिल्म ने 22 करोड़ रिलीज के पहले ही कमा लिए थे, ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी पर मूवी 45 से 50 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले सकती है। 

