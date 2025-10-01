Kantara Chapter 1 Box Office Prediction: पुष्पा 2 की तरह दहाड़ेगी कांतारा चैप्टर 1, इतने करोड़ से खुलेगा खाता?

Kantara Chapter 1 Box Office Prediction: पुष्पा 2 की तरह दहाड़ेगी कांतारा चैप्टर 1, इतने करोड़ से खुलेगा खाता?
ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ लौट रहे हैं। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है जो बनवासी के कदंबों के शासनकाल के दौरान सेट की गई है। एडवांस बुकिंग में जबरदस्त बिजनेस करने वाली ये मूवी पहले दिन गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ से खाता खोलेगी यहां पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। ऋषभ शेट्टी की पीरियड माइथोलॉजिकल फिल्म का जब पहला पोस्टर सामने आया था, तभी से फैंस इस मूवी के इंतजार में पलकें बिछाकर बैठे हुए हैं। 2022 में आई 'कांतारा' ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और कन्नड़ भाषा की मूवी ने 450 करोड़ दुनियाभर में कमाया था, उसे देखते हुए मेकर्स ने इस बार इसे पैन इंडिया रिलीज करने का फैसला किया है।
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेने जा रही ऋषभ शेट्टी ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितना कमाया है और पहले दिन यानी कि गुरुवार को 'कांतारा चैप्टर 1' से कमाई की कितनी उम्मीद है, यहां पर पढ़ें डिटेल्स:
कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज से पहले किया इतना बिजनेस
कांतारा चैप्टर 1 को मेकर्स ओरिजिनल भाषा कन्नड़ के अलावा तमिल-तेलुगु, हिंदी और मलयालम भाषा में भी रिलीज कर रहे हैं। हिंदी भाषा में ये फिल्म IMAX 2D और 4DX में भी रिलीज हो रही है। सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की फिल्म की एडवांस बुकिंग में 5 लाख 27 हजार 222 टिकट बिक चुकी हैं और फिल्म को टोटल शोज 13 हजार 174 मिले हैं।
यह भी पढ़ें- रिलीज से Kantara Chapter 1 को लेकर ऋषभ शेट्टी ने खोले राज, स्टंट के चक्कर में जोखिम में पड़ गई थी जान
एडवांस बुकिंग में कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के एक दिन पहले तक टोटल 14.22 करोड़ की कमाई कर ली है और पहले दिन के शो के लिए फिल्म की टोटल ब्लॉक सीट 22.22 करोड़ है। ये ऋषभ शेट्टी की फिल्म का रिलीज से पहले शाम तक का बिजनेस है, इसमें अभी रात तक और भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसके अलावा थिएटर की विंडो से खरीदी गई टिकटों को मिलाकर इसकी कमाई रिलीज से पहले 25 करोड़ तक जा सकती है।
दशहरा पर रिलीज हो रही है फिल्म
जिस तरह से ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म कांतारा चैप्टर 1 रिलीज से पहले बिजनेस कर चुकी है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि मूवी कल यानी कि गुरुवार को पहले दिन तकरीबन 45 से 50 करोड़ के आसपास की कमाई कर सकती है। वहीं पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म वर्ल्डवाइड पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी और पुष्पा 2 की तरह बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ेगी।
बीते दिनों एक इंटरव्यू में एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने ये क्लियर किया था कि फिल्म की कहानी शिव की नहीं है और न ही उस युग की है। उनके पिता की कहानी 1970 के दशक की है और राजा की कहानी 1870 के दशक की, जो उस समय कर्नाटक के पहले राजा 'कदंब' थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।